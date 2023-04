Pianta infetta uomo per la prima volta: quali rischi?

La malattia è progressiva e fatale se non trattata in maniera tempestiva. Cerchiamo di capirne di più su questo fungo da pianta e i rischi.

Primo caso acclarato di pianta che infetta un uomo: il fungo Chondrostereum purpureum, che causa nelle piante la cosiddetta “malattia della foglia di argento”, ha contagiato per la prima volta un essere umano.

E’ accaduto, in India e il paziente, 61enne, che ha avuto un ascesso nella trachea, voce rauca e tosse, è guarito dopo un trattamento con antimicotici durato 2 mesi.

Ma quando accade ciò? E quali sono i rischi concreti per gli esseri umani?

Cos’è il fungo da una pianta che in India ha infettato un uomo

Come riporta Tgcom24, la notizia è apparsa sulla rivista scientifica Medical Mycology Case Reports. Si tratta del fungo vegetale chondrostereum purpureum, che causa la malattia delle foglie d’argento delle piante e in particolare colpisce quelle della famiglia delle rose.

La malattia è progressiva e spesso fatale se non trattata in maniera tempestiva. Il nome comune deriva dalla progressiva colorazione argentata che assumono le foglie sui rami delle piante colpite da questo fungo.

Il fungo chondrostereum purpureum si diffonde attraverso le spore che vengono trasportate dall’aria.

Quali rischi comporta questo fungo da pianta per l’uomo?

Per fortuna, questo tipo di malattie non solo molto diffuse grazie alla risposta immunitaria dell’organismo umano e ad altri fattori di difesa. Ci sono alcune specie che possono causare problemi come il piede dell’atleta o la tigna, oppure, come l’aspergillus, in grado di infettare in maniere più profonda l’organismo.

A destare preoccupazione sono però le infezioni causate dalla candida auris, il fungo che provoca la candidosi, che a volte, data la resistenza ai trattamenti antimicotici, possono risultare mortali.

