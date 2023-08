Maledizione di agosto: cos’è l’inquietante coincidenza che spaventa russi

Vediamo cos’è quel fenomeno storico definito Maledizione di agosto in Russia, le possibili cause e tutti gli eventi accaduti.

Con il termine “maledizione di agosto” in Russia ci si riferisce al fatto che molti eventi negativi accaduti dal 1991 in poi, quindi in concomitanza con il crollo dell’Unione sovietica, siano accaduti proprio nel mese di agosto. Quello che notoriamente viene considerato il mese della spensieratezza e del riposo, pure da loro, che hanno sempre amato trascorrere le ferie anche nel nostro paese.

Il fenomeno della Maledizione di agosto è stato individuato all’inizio del 21° secolo, quando giornalisti e osservatori hanno notato che, dal 1991, si era verificato in Russia un numero insolito di eventi gravi e fatali appunto ad agosto. Come incidenti mortali, attacchi terroristici e lo scoppio di due grandi guerre.

Vediamo quali sono i principali eventi accaduti ad agosto in Russia al punto da parlare di autentica maledizione e la possibile spiegazione.

Perché si parla di Maledizione di agosto in Russia

In effetti, sono molti gli eventi accaduti ad agosto che hanno lasciato una ferita nella storia e nella società russa. Ecco un elenco fornito da Wikipedia:

1991: 19-21 agosto, 3 morti in un tentativo di colpo di stato , passato alla storia come Putsch di agosto;

, passato alla storia come Putsch di agosto; 1992: 27 agosto, tutti i passeggeri a bordo (84) sul volo Aeroflot 2808 muoiono in uno schianto a Ivanovo;

in uno schianto a Ivanovo; 1994: 4 agosto, la società finanziaria MMM fallisce , facendo perdere i propri risparmi a tra i 5 e i 10 milioni di russi. Basava le proprie attività sullo Schema Ponzi;

, facendo perdere i propri risparmi a tra i 5 e i 10 milioni di russi. Basava le proprie attività sullo Schema Ponzi; 1994: 7 agosto, 29 morti e 786 persone rimaste senza casa per le inondazioni causate dal Bacino idrico di Tirlyanskoe nella repubblica di Bashkortostan;

nella repubblica di Bashkortostan; 1994: 11 agosto, 20 morti e 50 feriti nell’incidente ferroviario accaduto nella regione di Belgorod;

accaduto nella regione di Belgorod; 1996: 29 agosto, muoiono tutti i passeggeri (141) del volo Vnukovo Airlines 2801 schiantatosi in Norvegia;

schiantatosi in Norvegia; 1996: 31 agosto, la prima guerra cecena finisce, con i ceceni che dichiarano la vittoria. Ma sarà lunga la scia di sangue di questo conflitto;

Ma sarà lunga la scia di sangue di questo conflitto; 1998: 17 agosto, esplode una pesante crisi finanziaria nel paese;

nel paese; 1999: 2 agosto, invasione del Daghestan , inizio della seconda guerra cecena;

, inizio della seconda guerra cecena; 1999: 31 agosto, pesanti attentati contro degli appartamenti , si presume di matrice cecena;

, si presume di matrice cecena; 2000: 12 agosto, 118 morti sono causati dal disastro del sottomarino Kursk ;

; 2002: 19 agosto, 127 morti nello schianto di un elicottero militare in Cecenia;

in Cecenia; 2003, Primo agosto: 44 morti e 79 feriti in un attentato terroristico , dove un kamikaze guida un camion carico di esplosivo in un ospedale militare nell’Ossezia settentrionale;

, dove un kamikaze guida un camion carico di esplosivo in un ospedale militare nell’Ossezia settentrionale; 2004, 24 agosto: 90 morti per attentati su voli privati ;

; 2006, 22 agosto: 170 morti in un incidente aereo sul volo 612;

2007, 13 agosto: attentato dinamitardo su un treno tra Mosca e San Pietroburgo ;

; 2008, 7–12 agosto: scoppia la guerra russo-georgiana ;

; 2009, 17 agosto: 2 morti e 3 feriti causati dal fatto che due aerei si scontrano durante le prove di uno spettacolo aereo a Mosca;

durante le prove di uno spettacolo aereo a Mosca; 2009, 17 agosto: 25 morti e 64 feriti per l’attentato terroristico a Nazran ;

; 2009, 17 agosto: 75 morti nell’incidente alla centrale di Sayano-Shushenskaya ;

; 2010, 7 agosto: a partire da questo giorno e per alcuni seguenti, incendi devastano la Russia europea. Centinaia di morti, Mosca assediata dal fumo, guarnigioni militari e centrali nucleari a rischio.

Altri due eventi storici molto importanti nella storia russa si sono verificati ad agosto, sebbene nella prima metà del ‘900:

il fronte orientale della prima guerra mondiale fu aperto nell’agosto 1914 con l’invasione tedesca della Polonia, in un territorio allora parte dell’Impero russo; la Germania iniziò la battaglia di Stalingrado il 23 agosto 1942, in cui i sovietici alla fine furono vittoriosi.

Qual è la causa della Maledizione di agosto in Russia?

I media russi hanno ipotizzato possibili spiegazioni per tale coincidenza, in fondo inquietante. Su tutte, il fatto che ad agosto molti alti funzionali vanno in ferie lasciando un vuoto di potere, che terroristi e criminali possono sfruttare. Evgeny Nadorshin, capo economista di Trust Bank, invece ha affermato che, per molti eventi, il verificarsi di agosto è semplicemente una coincidenza. Tuttavia, ha anche ammesso che proprio la disattenzione generale a certi livelli istituzionali abbia favorito l’attentato di Nazran del 2009.

Non mancano però spiegazioni che tirano in ballo fenomeni soprannaturali. L’astrologa Elena Kuznetsova nel 2009 aveva tirato in ballo le posizioni relative di Saturno e Urano e che l’oroscopo della Russia è direttamente collegato alle turbolenze annuali di agosto. Il clima solitamente caldo di agosto è stato identificato nel 2001 come un fattore determinante; è un momento in cui possono essere intraprese azioni militari o di insurrezione.

Vedremo se la maledizione di agosto in Russia riprenderà dopo 13 anni di relativa calma…

