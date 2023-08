Strage di gatti a Cipro, uccisi dalla Fip: di cosa si tratta

Scopriamo meglio cos’è la Fip e cosa sta succedendo a Cipro, dove il coronavirus felino si è diffuso molto più che altrove.

Cipro sta fronteggiando l’espandersi in modo virulento della Fip, peritonite infettiva felina, causata da un Coronavirus felino. Individuato sull’isola per la prima volta lo scorso gennaio, nella capitale Nicosia, nel giro di 3-4 mesi si era diffuso in tutta l’isola, secondo la Pancyprian Veterinary Association (Pva).

Gli esperti dell’università di Edimburgo, al lavoro sull’epidemia in collaborazione con la Pva, hanno scoperto che in 12 settimane il numero di casi di Fip confermati dai test è aumentato di 20 volte rispetto all’anno precedente.

Premesso che il coronavirus felino non è trasmissibile all’uomo, il governo ha deciso di rendere disponibile le pillole anti-covid destinate agli esseri per mitigare la diffusione. Per ora si parla di un primo lotto di 2.000 confezioni, ciascuna contenente 40 capsule, per un totale di 80mila pillole.

Purtroppo la Fip non è un problema solo di Cipro, ma è diffuso in altri paesi.

Cipro e l’allarme Fip nei gatti

Come spiega La Repubblica, a Cipro si parla di focolaio di FCoV-23 e si sta cercando di capire quale mutazione abbia portato a questo ceppo così aggressivo di coronavirus felino, sequenziando il patogeno. Si è optato per le pillole anti-covid destinate all’uomo giacché il principio attivo delle pillole antivirali molnupiravir, si è rivelato benefico per i gatti con diagnosi di Fip.

L’associazione dei veterinari ha sollecitato il governo a rendere disponibile il farmaco a prezzi ragionevoli. E infatti, ogni pillola costa 2,5 euro, somministrata previa diagnosi formale del veterinario locale. Il ministro della Salute Costas Himonas ha anche rassicurato che ci sono pillole a sufficienza anche per gli esseri umani.

Altri paesi in cui è presente la Fip

In precedenza, focolai di Fip si sono verificati in Regno Unito, Stati Uniti, Taiwan e la vicina Grecia, dunque zone dell’emisfero molto diverse tra loro, che non lasciano indizi su eventuali condizioni climatiche favorevoli. sebbene confinati ai soli allevamenti. E non mancano polemiche contro il governo cipriota, reo, secondo chi ha perso il proprio amico a 4 zampe, di non aver affrontato efficacemente il problema.

Qui abbiamo spiegato approfonditamente cosa sia la Fip. Quindi sintomi e come curarla.

Ricevi via mail le news che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!