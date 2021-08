Non vaccinati distinti con braccialetto colorato: accade in parco tedesco

Vaccinati e non vaccinati, la distinzione si fa sempre più netta. La pretende chi è al potere, inizia ad esigerla la popolazione, in una guerra tra poveri voluta sempre dal primo.

L’idea di rilasciare braccialetti nei parchi non è certo nuova. Serve soprattutto, in base alle disposizioni previste di volta in volta, per poter beneficiare di più ingressi a giochi diversi e per entrare nei giorni successivi.

Una novità è però la differenziazione dei braccialetti tra vaccinati e non vaccinati. Una new entry che ci si è inventati nei nostri tristi tempi moderni. E che in un paese come la Germania rievoca un triste passato che ogni tanto torna di nuovo, sotto varie forme.

Vediamo meglio il caso del braccialetto colorato dato ai non vaccinati all’Europa-Park e perché non va sottovalutato.

Braccialetto colorato per non vaccinati dove

Foto di Jérémy-Günther-Heinz Jähnick

Come riporta Wikipedia, Europa-Park è il principale parco divertimenti tedesco e uno dei maggiori in Europa. Praticamente il secondo per numero di visitatori solo a Disneyland Paris.

Si trova nella città tedesca di Rust, vicino a Friburgo e Offenburg nel land del Baden-Württemberg. Al confine con Francia e Svizzera.

Si estende su una superficie di 710 000 metri quadrati (di cui 335 000 occupati dal solo parco) e al suo interno si trovano più di 100 attrazioni meccaniche, tematiche e acquatiche, suddivise in 15 grandi aree tematiche riproposte nel contesto delle maggiori nazioni europee, e 2 dedicate specificamente ai bambini.

Sono presenti inoltre 6 hotel a tema, un campeggio e un parco acquatico indoor.

Prima della Pandemia viaggiava verso i 6 milioni di visitatori l’anno. Quindi il caso ha un certo spessore, non stiamo parlando di un piccolo Luna Park di provincia eccessivamente zelante.

Braccialetto colorato a vaccinati come funziona

Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

Come riporta Il Primato Nazionale, ad inizio settimana scorsa nell’Europa-Park ai vaccinati veniva dato un evocativo braccialetto di colore bianco immacolato. Per i non vaccinati, comunque testati con un tampone rapido nelle precedenti 24 ore, venivano dati dei vistosi braccialetti colorati.

Il sistema era chiamato «regola delle 3 G». Ogni giorno il cinturino dei non vaccinati veniva cambiato in modo che i controllori potessero individuare più facilmente i clienti rimasti al parco per più giorni consecutivi.

Un portavoce di Europa-Park a Bild ha rivendicato la bontà dell’iniziativa presentandola come una «soluzione rapida e praticabile» per «implementare nuove misure contro il virus».

Tuttavia, il clamore Social rivendicato e la pioggia di cancellazioni delle prenotazioni, ha costretto il parco a fare marcia indietro.

E chissà che tale iniziativa non arrivi pure da noi. Siamo bravi ad imitare i paesi esteri, soprattutto per le cose negative.