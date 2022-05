Introduzione

A breve potremo assistere ad una Elissi di Luna totale, la prima di quest’anno. Il fenomeno è dato dal fatto che la luna piena di maggio, detta anche Luna Piena dei fiori, sarà coperta dall’ombra della Terra e assumerà un fantastico colore rosso.

In pratica, la rifrazione della Luce solare attraversa l’atmosfera terrestre e raggiunge la superficie lunare priva di alcune lunghezze d’onda. Questa combinazione di fattori dona alla Luna una particolare colorazione rossastra.

Detto questo, vediamo l’Eclissi di Luna totale quando ci sarà e come vederla.

Eclissi di Luna totale quando ci sarà

Come spiega 3bmeteo, questo fantastico evento si verificherà nella notte tra il 15 ed il 16 maggio, quindi nella notte tra domenica e lunedì prossimi. Queste le fasi:

si inizia con l’ingresso nella penombra alle ore 03:32 del giorno 16 inizio della totalità alle ore 05:29 la totalità sarà al top verso le 06:12 e durerà fino alle 06:53 la Luna uscirà gradualmente dall’ombra della Terra intorno alle 07:55 e sarà completamente fuori anche dalla penombra alle 08:50

Come vedere Eclissi di Luna totale

La brutta notizia per noi italiani e chi si trova nel nostro paese è che l’evento non sarà visibile in Italia per tutta la sua durata. Poco dopo l’inizio della totalità, infatti, il disco della Luna tramonterà dietro l’orizzonte e per questo non sarà più seguibile. Quindi, si vedrà solo la prima fase.

Le aree del mondo, nuvole permettendo, dove si può assistere all’evento nella sua totalità sono:

costa orientale del Nord America

Groenlandia

Oceano Atlantico

alcune aree dell’Europa occidentale

alcune zone dell’Africa occidentale

Le prossime eclissi lunari ci saranno l’8 novembre, con caratteristiche analoghe a quello di maggio. Mentre la successiva solo il 31 dicembre del 2028, ma, questa volta, potremo goderla tutta anche dall’Italia.

Eclissi totale di Luna streaming

Per fortuna, la tecnologia ci viene incontro e su Youtube al video seguente è sarà possibile assistere all’eclissi totale di Luna in streaming.