Come scoprire origine del nostro cognome in modo veloce e gratis

Ecco un sito che offre la possibilità di scoprire le origini del proprio cognome ma anche tante altre curiosità

Scoprire l’origine del proprio cognome è una curiosità che abbiamo un po’ tutti. Una curiosità che abbiamo spesso cercato di appagare con ricerche sul web, ma purtroppo molti siti non riportano risultati perché magari il nostro cognome è poco diffuso e molto limitato (il che in fondo ha pure il suo fascino) o chiedono un versamento per ottenere dei risultati. Magari neppure reali. Come farlo in modo semplice e gratuito?

Di seguito spieghiamo come funziona un sito che sembra dare dei risultati verosimili, anche facendo altre ricerche come prove. Si possono poi scoprire tante altre curiosità sul proprio cognome o sui cognomi nel mondo in generale.

Sito gratuito per scoprire qual è l’origine del proprio cognome

Il sito è Cognomix e consente, come anticipato, di scoprire tante curiosità sul proprio cognome e su quelli nel mondo. Il tutto in modo gratuito e per di più in italiano.

Come si evince dallo screenshot di seguito, è possibile sia cercare il proprio cognome direttamente pigiando sull’icona a forma di lente di ingrandimento, sia cercare tante curiosità sul menu a tendina centrale.

Basta anche solo portare la freccia del mouse su una voce che appariranno le voci sottostanti. Come il cognome più diffuso nelle varie regioni d’Italia, i cognomi più diffusi nel mondo con tanto di cartina geografica, il proprio albero genealogico, perfino lo stemma del proprio cognome (se esistente e presente in archivio) e tanto altro ancora.

Se invece preferiamo andare subito al sodo, pigeremo come detto sulla lente di ingrandimento e cliccheremo il nostro cognome. Ci troveremo dinanzi a 2 risultati:

Origine del cognome Diffusione del cognome

Per quanto concerne l’origine del cognome, ecco un esempio di risultato:

Dunque, oltre all’origine (la mia sarebbe normanna), ci dice anche quante famiglie ci sono in tutta Italia, in quale regione, provincia e comune è più diffuso.

Il servizio “Trova i tuoi antenati” riporta invece su un sito esterno a pagamento.

Come scoprire la diffusione del proprio cognome

Il secondo dato ci dà invece la diffusione geografica del nostro cognome, con tanto di cartina. Come da esempio seguente:

Nel mio caso, la regione nella quale è più diffuso è la Campania (da quanto ne so, la zona vesuviana), seconda a debita distanza il Lazio.

Qual è l’origine del mio cognome?

Dunque, con il sito Cognomix è possibile scoprire la presunta origine del proprio cognome; oltre che regione, provincia e comune dove è più diffuso. Inoltre, una cartina geografica dell’Italia ci dice come è ripartito tra le regioni italiane.

Ovviamente si tratta di dati approssimativi, da prendere con le molle. Ma in linea di massima sono credibili. Ci si può anche divertire scoprendo l’origine dei cognomi di amici o conoscenti e altre curiosità nel mondo. Per alcune curiosità più particolari (come cercare i propri avi o parenti emigrati) vengono suggeriti siti esterni.

