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Il cambiamento climatico influenza la resistenza agli antibiotici

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inambiente salute scienza

La resistenza agli antibiotici, accelerata principalmente dall’uso eccessivo o improprio di farmaci, sta emergendo come uno dei problemi più gravi per la salute pubblica mondiale, tanto che si stima potrebbe causare dieci milioni di vittime all’anno entro il 2050.

batteri possono acquisire geni per la resistenza agli antibiotici (GRA) direttamente dall’ambiente e in particolare nel suolo, dove la competizione coi funghi e tra microbi stessi stimola mutazioni favorevoli e il trasferimento genico orizzontale — cioè, tra microorganismi della stessa generazione, invece che per ereditarietà — gioca un ruolo importante.

Ma c’è un altro fattore che, pur essendo ancora poco esplorato, si ritiene abbia un impatto cruciale sulla proliferazione di GRA nel suolo: il cambiamento climatico di origine antropica. L’attesa ora è finalmente finita, grazie a un tenace gruppo di ricerca cinese che ha compiuto un lavoro lungo 11 anni (!) per portarne alla luce gli effetti.

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Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

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