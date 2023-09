Boutique in una Chiesa sconsacrata: il Consumismo come nuova religione

Curioso il caso della boutique Santagatha, nata all’interno dell’ex chiesa di Sant’Agata, in via Trigona, a Noto, in provincia di Siracusa.

Non è certo la prima volta che una Chiesa sconsacrata venga usata per altri scopi, sebbene solitamente si tratti di fini culturali o sociali. Il che ci può stare: sono tante le chiese cattoliche sparse per il nostro paese chiuse e abbandonate.

La secolarizzazione non è un fenomeno di oggi, partito nel 1600 quando la Scienza cominciò a sfidare la fede nella spiegazione dei fenomeni umani e naturali, anche se un’accelerata si è avuta a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. Con il consumismo che si è sempre più imposto come la nuova religione occidentale.

Il grande Pier Paolo Pasolini, giusto mezzo secolo fa, aveva già intravisto, dall’alto della sua proverbiale lungimiranza, il sorpasso quando quando il marchio dei jeans Jesus usò il seguente slogan, che egli definì folle:

Non avrai altri jeans all’infuori di me

Quanto accaduto a Noto, bellissima località in provincia di Siracusa, è però forse il punto di arrivo di tutto ciò: lo scorso giugno è stato inaugurata la boutique “Santagatha”, all’interno dell’ex chiesa di Sant’Agata, in via Trigona. La boutique d’alta moda, firmata PozziLei, mischia sacro e profano ed è altamente evocativa: è stata denominata “Santhagata”, per richiamare l’originario nome latino della chiesa.

Un concept store che si focalizzerà sul lifestyle, con spazio all’abbigliamento, ai profumi, ai cappelli e ai libri.

Dove si trova la boutique Santagatha a Noto

Come spiega Siracusa oggi, lo spazio ha dimensioni di circa 300 metri quadri totali, di cui 270 destinati alla vendita ed è stato valorizzato senza apporre alcuna modifica. La boutique è stata oggetto di un restauro conservativo con l’amministrazione e la soprintendenza delle Belle arti. Del resto, si tratta di una bellissima chiesa in marmo, che ben si presta allo scopo. Sebbene fosse stata concepita per tutt’altro.

Come ha spiegato il sindaco Corrado Figura sul proprio profilo Facebook, i lavori pubblici sono stati finanziati con i fondi privati e del Pnrr, finalizzati al miglioramento antisismico, valorizzazione e conservazione del patrimonio monumentale.

E’ il segno dei tempi. Del resto, molte chiese cattoliche sono state realizzate dove si ergevano luoghi sacri di antichi culti considerati pagani. Lo stesso meraviglioso duomo di Siracusa (ufficialmente Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima), come spiega Wikipedia, che sorge sulla parte elevata dell’isola di Ortigia, incorporando quello che fu il principale tempio sacro in stile dorico della polis di Syrakousai, dedicato ad Atena (Minerva) e convertito in chiesa con l’avvento del cristianesimo.

Ora a loro volta sono scalzate dalla religione dominante: il consumismo.

