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IA troppo fiduciosa? La si corregge imitando il cervello

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inIntelligenza artificiale scienza tecnologia

Uno studio coreano mostra come l’uso di rumore casuale, simile all’apprendimento prenatale, possa mitigare l’overconfidence

Allucinazioni: un termine ormai diventato popolare quando si parla di Intelligenza Artificiale (IA) e che si riferisce principalmente alle cantonate prese da Large Language Model (LLM) come ChatGPT, Gemini e Claude quando rispondono — tra l’altro senza alcuna apparente incertezza — alle domande ricevute.

Certo, sbagliare è umano, e così capita naturalmente anche agli LLM addestrati su dati da noi prodotti; ma questo eccesso di sicurezza (overconfidence, in inglese) si rivela particolarmente insidioso quando consideriamo altri tipi di IA, che operano in settori critici o particolarmente sensibili agli errori, quali la guida autonoma e il sistema sanitario.

Una coppia di ricercatori coreani, specializzati nel campo delle scienze cognitive, sembra però aver trovato un modo per limitare l’overconfidence di cui sopra e per raggiungere l’obbiettivo hanno seguito un’ispirazione piuttosto insolita: il processo di apprendimento che avviene nel cervello degli esseri viventi ancor prima della nascita.

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Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

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