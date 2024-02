Rai occupata dalla Destra? Non proprio: le poltrone a PD e M5S

Pd e M5S occupano varie poltrone in Rai, pur lamentandosi di un dominio della destra nella tv pubblica.

Come ricordiamo sempre, la Rai diventa proprietà di chi vince le elezioni. Decidendo i palinsesti piazzando presentatori e promuovendo film e serie tv di registi e con attori della propria parte politica. Sebbene spesso si tratti di flop e obbrobri.

Tuttavia, alle opposizioni spettano comunque molte poltrone, proprio per controbilanciare il potere di chi governa. E anche PD e M5S a questo giro non possono lamentarsi, anzi.

Ecco tutte le poltrone che occupano.

Le poltrone occupate dal PD in Rai

Come riporta Il Giornale, il partito di Giuseppe Conte ha piazzato ben quattro direzioni: Giuseppe Carboni, che i grillini vollero alla guida del tg1 sotto il loro governo, è diventato direttore di RaiParlamento, la testata che segue i lavori parlamentari. Alla testa di RaiCom c’è Claudia Mazzola, anche lei in quota Conte, già responsabile ufficio stampa Rai all’epoca dei governi grillini.

Simona Sala, capo di Rai Radio 2. Poi c’è Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie TV. Poche settimane fa il M5s ha incassato anche la condirezione della TgR, la testata dei tg regionali, con Roberto Gueli. Quindi tre vicedirettori: Senio Bonini al Tg1, Lucia Duraccio a Rai Parlamento e Bruno Luverà agli Approfondimenti Rai.

Non mancano poi i conduttori: Luisella Costamagna e Donatella Bianchi. E, secondo indiscrezioni, sta per arrivare anche un programma per Peter Gomez, tra le firme principali de Il Fatto quotidiano, da alcuni anni già conduttore di un gradevole programma su Nove: La confessione.

Il Partito democratico non può di certo lamentarsi. Oltre alla consigliera di amministrazione Francesca Bria e alla presidente di Viale Mazzini, Marinella Soldi, ormai considerata vicina al Pd, abbiamo Mario Orfeo direttore e tre vicedirettori di area a Raitre. Alla guida della Fiction, c’è Maria Pia Ammirati, a Rai Cultura ed Educational Silvia Calandrelli, alla Direzione editoriale Monica Maggioni. Poi Andrea Montanari, direttore RadioTre.

Passiamo ai condirettori: i dem, come i grillini, ne hanno uno alla TgR, Carlo Fontana, a cui si aggiunge nella stessa testata il vicedirettore Roberta Serdoz.

Ancora, Massimo D’Amore che ricopre il ruolo di vice al Tg2, mentre al Tg1 ci sono due vice di rito Pd: Costanza Crescimbeni e Elisa Anzaldo. Altra casella, la direzione Distribuzione. A guidarla c’è Stefano Coletta, già direttore di RaiTre. A Rai Kids Luca Milano, mentre a Rai Digital Elena Caparelli. Entrambi di area Pd. Si va anche extra-confini, a Sanmarino Rtv, dove c’è Andrea Vianello. Poi direttore Rai Sostenibilità è Roberto Natale, ex portavoce della presidente della Camera Laura Boldrini.

A questi aggiungiamoci i vari conduttori vicini al partito.

