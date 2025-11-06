Zohran Mamdani: chi è il nuovo sindaco di New York che spaventa le élite 

Zohran Kwame Mamdani è il nuovo Sindaco di New York. Nato in Uganda, classe ’91, entrerà in carica dal prossimo primo gennaio 2026.

Zohran Kwame Mamdani è il nuovo Sindaco di New York. Nato nella capitale dell’Uganda, Kampala, il 18 ottobre 1991 entrerà in carica dal prossimo primo gennaio 2026. Ma è già rappresentante statale all’Assemblea dello Stato di New York per il 36º distretto dal 2021.

Chi è il nuovo sindaco di New York Mamdani

Figlio di un insegnante ugandese e di una famosa regista indiana, è giunto a New York all’età di 7 anni, acquisendo la cittadinanza nel 2018. Appassionato di Hip-Hop, ha anche tentato una carriera come rapper, con lo pseudonimo Young Cardamom, incidendo anche dei singoli tra il 2016 e il 2019.

durante la sua campagna ha citato come maggiori influenze politiche la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez e il consigliere municipale newyorchese Chi Ossé. Viene dunque posizionato tra le fila della sinistra progressista del Partito democratico ed è di fede religiosa musulmana islamica sciita duodecimana. Due elementi piuttosto nuovi per un Sindaco della “Grande Mela” e che hanno messo in allarme la corrente dei MAGA guidata da Donald Trump.

Nel 2025 ha sposato l’artista Rama Duwaji, di origini siriane, conosciuta sulla app di incontri Hinge.

Perché il nuovo Sindaco di New York Mamdani non piace alle élite?

Premesso che Mamdani non provenga dal basso e non appartenga a famiglie meno abbienti ma sia collocabile nella borghesia, resta comunque il fatto che sia un immigrato musulmano e ciò negli Usa già crea una fattispecie e un certo allarmismo. Soprattutto se arrivi a diventare Sindaco di una città che sulla propria pelle, almeno secondo la versione ufficiale, abbia vissuto la guerra di religione islamista.

Detto ciò, non piace alle élite per i seguenti motivi:

primo sindaco musulmano della più grande città degli Stati Uniti;

sostiene la Palestina;

ha chiesto che Israele si assuma le proprie responsabilità per le azioni;

si è battuto per perseguire Netanyahu

non è di razza semita, ma ariano dell’India.

Del resto, contro di lui la plutocrazia ha speso quasi 30 miliardi di dollari per la campagna elettorale del principale avversario, Cuomo, sconfitto per 51,2% a 39,7%. Eloquenti le parole dell’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon:

La preoccupazione deriva dalle sue dichiarazioni molto forti contro Israele e l’esercito israeliano, che non ha MAI ritrattato durante la campagna elettorale. Siamo certamente preoccupati per la sua elezione

