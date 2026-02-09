Zichichi censurato dai media per le sue posizioni sul cambiamento climatico

Antonino Zichichi si è spento all’età di 96 anni. Viene ricordato per il suo contribuito, tra gli altri, alla scoperta dell’antideutone al CERN.

Antonino Zichichi – fisico di fama internazionale e fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice – si è spento all’età di 96 anni. Viene ricordato per il suo contribuito alla scoperta dell’antideutone al CERN, ma anche per i suoi studi sui misteri della fisica subnucleare e le vette della teologia.

Ebbe anche una breve esperienza come Assessore ai beni culturali e dell’identità della Regione Siciliana (23 novembre 2012 – 3 aprile 2013) nella Giunta guidata da Rosario Crocetta eletto sulla scia della “rivoluzione arancione” di quegli anni. In un esecutivo piuttosto sui generis, che vide anche la brevissima presenza di Franco Battiato.

Ad onor del vero, Antonino Zichichi è stato anche censurato dai media italiani per le sue posizioni riguardo il surriscaldamento globale, detto anche “cambiamento climatico“. Argomenti diffusi da ecoterroristi fomentati dalle lobby delle auto elettriche e del fotovoltaico.

Cosa diceva Zichichi sul cambiamento climatico

Come ricorda Meteoweb, Zichichi affermò che l’uomo avrebbe una responsabilità marginale nelle variazioni termiche globali. in quanto il motore principale del clima terrestre è il Sole, la cui attività ciclica determina le ere glaciali e i periodi interglaciali da milioni di anni. Stimava la responsabilità attribuibile agli esseri umani in un range compreso tra il 5 e il 10 percento.

Non solo, egli rammentava quanto la Terra abbia vissuto periodi di riscaldamento ben più intensi di quello attuale e anche pre-industriali. Quando iniziò a montare il catastrofismo green, egli stigmatizzava siffatte posizioni parlando di “superstizione scientifica” e “inquinamento culturale”. Invitava Greta a tornare a studiare.

Inoltre, era contro la battaglia nei confronti dell’anidride carbonica (Co2), che è invece vitale per gli esseri viventi e da non confondersi con veleni chimici.

Infine, un pensiero sull’effetto serra, senza il cui effetto la temperatura media sulla Terra sarebbe di 18 gradi sotto zero.

