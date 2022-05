Ucraina, il video divertente del volto di Zelensky con Trump

Volto di Zelensky alle parole di Trump

Volodymyr Zelensky, si sa, prima di diventare presidente dell’Ucraina era un attore comico. Tanto da essere definito all’indomani dell’elezione “il grillo ucraino“.

Evidentemente, il precedente mestiere è ancora nelle sue corde. E lo dimostra non solo ad ogni video con cui interviene in ogni dove (tra poco lo vedremo anche in una delle tante sagre estive che si tengono nei paesini italiani), ma anche in un video che ha immortalato un suo incontro con Donald Trump nel 2019.

Come riporta Politros, durante i negoziati a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Trump ha parlato del leader russo Vladimir Putin, che ha causato una reazione molto strana da parte di Zelensky. Queste le sue parole:

Spero che tu e il presidente Putin possiate unirvi e risolvere il vostro problema. Questo sarebbe un enorme risultato e so che stai cercando di farlo

Ascoltate le parole del Tycoon biondo, Zelensky ha cambiato totalmente espressione. Facendo prima un cenno con la testa ma poi guardando fisso nel vuoto, come se fosse preoccupato e pensieroso. Forse in cuor suo sapeva di essersi schierato con gli americani e già presagiva la reazione del presidente russo. Che di fatto, non si è fatta attendere.

Video del volto di Zelensky insieme a Trump

Ecco il video esilarante che all’estero sta diventando virale dell’espressione di Zelensky alle parole di Trump:

Espressione di Zelensky alle parole di Trump

Ecco un ingrandimento del volto di Zelensky, che è tutto dire

Si fa, ovviamente, per scherzare. La guerra procede ed è una cosa atroce. Con tante ripercussioni negative per molti di noi. Speriamo che si concluda in fretta, perché il mondo, dopo il Covid-19 e con una nuova pandemia alle porte, non aveva di certo bisogno di questo tragico ed evitabile intermezzo…

