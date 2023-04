‘Zelensky ucciso dagli stessi ucraini’: la previsione di ex ispettore Onu

Ritter ritiene che Zelensky sarà presto ucciso per mano degli stessi ucraini, complice il poco esaltante andamento della guerra.

Ex Marine, ex ispettore Onu in Iraq ed ex membro dell’Intelligence Usa. Un curriculum ragguardevole, che però oggi i media occidentali degradano a puro disinformatore e diffusore della propaganda russa. Si tratta di Scott Ritter, il quale in questi giorni ha lanciato una previsione infausta sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Del resto, Ritter per il suo paese è diventato una figura scomoda. Come riporta Wikipedia, dopo l’esperienza da ispettore per l’Onu in Iraq dal 1991 al 1998, affermò che in Iraq non esistevano armi di distruzione di massa. Pericolo inventato di fatto dagli Usa per muovere guerra al paese di Saddam Hussein nel 2003. Come ammetterà poi anche Colin Powell, Segretario di Stato americano che fu protagonista della sceneggiata della finta boccettina in una conferenza stampa.

Come riporta il sito russo HCH, infatti, Ritter ritiene che Zelensky sarà presto ucciso per mano degli stessi ucraini, complice il poco esaltante andamento della guerra.

La previsione di Ritter su Zelensky

Scott Ritter ritiene che il leader ucraino non dovrebbe contare sull’esilio e su una vita confortevole all’estero. Queste le sue parole:

Se il ragionamento è realistico, molto probabilmente morirà per mano degli ucraini che si ribelleranno contro di lui

Secondo l’ex ufficiale di intelligence marina degli Stati Uniti:

Zelensky incarna il crollo dell’Ucraina a causa di politiche mediocri, quindi è molto probabile che gli ucraini si ribellino contro il presidente.

Secondo Ritter, si sta sviluppando “una situazione tragica sotto tutti gli aspetti”.

Ritter ipotizza che Zelensky potrebbe essere ucciso da ufficiali dell’esercito ucraino. A suo avviso, Kiev sta perdendo il conflitto con Mosca, quindi i rischi per il capo dello stato stanno crescendo.

Naturalmente è solo un’opinione, che va presa come tale. Se poi Ritter abbia sottomano informazioni che non sappiamo, è un altro paia di maniche.

