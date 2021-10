Zanzara coreana stabilmente in Italia: quali rischi

Introduzione

In Italia è arrivata pure la zanzara coreana, molto diffusa comunque anche Giappone, nel nord della Cina, e in alcune zone della Russia.

La zanzara coreana ama il freddo ed è stata segnalata per la prima volta nel 2011. Ma, a quanto pare, ora si sarebbe accasata stabilmente nel nostro Paese. Gli esperti non escludono che possa essere arrivata a bordo dei voli internazionali dell’aeroporto di Orio al Serio. A dirlo una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Milano, pubblicata sulla rivista Parasites & Vectors.

Quando si sentono o si leggono notizie su specie aliene giunte nel nostro Paese, ci si domanda subito quali rischi possano comportare per le specie autoctone ma anche per gli esseri umani.

Vediamo meglio i rischi della zanzara coreana e quali zone d’Italia sono più colpite.

Zanzara coreana dove in Italia

Come riporta l’Ansa, già durante l’estate del 2020 – nell’ambito di un programma di sorveglianza di siti a rischio di introduzione di nuove zanzare invasive a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia – i ricercatori hanno prelevato circa 6.000 larve e centinaia di uova di zanzara da raccolte d’acqua (come piccoli stagni, vasche artificiali e contenitori).

Molte di queste zanzare sono state identificate come appartenenti alla specie Aedes koreicus, probabilmente con origine dalla popolazione dell’isola vulcanica sudcoreana del distretto di Jeju.

In realtà, era già stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2011 in provincia di Belluno, ad altitudini e condizioni climatiche però inadatte per la sopravvivenza della maggior parte delle specie di zanzare.

Nei dieci anni successivi, però, le segnalazioni nel nord Italia sono aumentate. La zanzara coreana tollera molto bene le basse temperature, rispetto a quanto accade alle specie di zanzare mediterranee. Su tutte, la zanzara tigre.

In Italia sono particolarmente diffuse nella zona collinare-montana del Veneto e Trentino. Tuttavia, ormai sono discretamente diffuse anche in Lombardia, come dimostrano le rilevazioni succitate nel bresciano e nel bergamasco.

Zanzara coreana rischi

Come riporta Il Tempo, per quanto concerne i rischi generati dalla zanzara coreana per l’uomo, biologi e ricercatori avvertono che le “specie aliene invasive” vanno studiate a fondo per loro capacità di trasmettere virus patogeni per l’uomo e per gli animali.