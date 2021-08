Youtubo anche io morto: chi era il simpatico Youtuber che si ingozzava

Youtubo anche io è morto. E’ arrivata l’ufficialità. Nome d’arte di Omar Palermo, 42 anni, calabrese, stroncato da un infarto.

La voce correva insistentemente sul web da ore, e non è la prima volta per Youtubo anche io viene dato per morto. Ma purtroppo questa volta non si tratta della solita fake news.

Youtubo anche io è morto il 18 agosto e a scoprirlo è stato Giorgio Sciacca, che si era messo sulle tracce di Omar nei mesi scorsi, parlando con il padre e i parenti. I funerali si terranno domani 20 agosto, a Rossano.

In realtà, Youtubo anche io già da oltre due anni non caricava più video.

Vediamo meglio chi è Youtubo anche io.

Youtubo anche io chi è

Screenshot da Youtube

Chi era Youtubo anche io? Come detto, il suo nome reale era Omar Palermo ed aveva 42 anni. Ha gestito per qualche anno un canale Youtube con lo stesso nome d’arte, sul quale caricava video dove, per la maggiore, si ingozzava di cibo. Mischiando polli con kinder fetta a latte, giganteschi tiramisù, Kg di pasta, pizze giganti e cose simili.

Talvolta faceva anche trasferte, come quando mangiava in autogrill o in qualche ristorante. Molto successo ebbe anche un video nel quale si trovava nel traffico e gli scappava la pipì e protestava per la mancata risoluzione della lunga coda. Simpatici sono poi stati i video con suo nonno ultraottantenne, ancora arzillo. A volte qualche agriturismo gli inviava prodotti tipici per gli unboxing.

Al di là dei video criticabili per i messaggi sbagliati che mandava (mangiare tutta quella roba, lui già visibilmente grasso ed affaticato), Omar era comunque un ragazzo colto e sensibile. Che durante i suoi video, tra una ingozzata ed un’altra, lanciava anche messaggi culturali e profondi.

Immancabilmente, era preso di mira da haters ma anche da persone che gli consigliavano di smettere di mangiare tutta quella roba perché gli avrebbe fatto male alla salute.

Era il suo modo di stare al mondo, probabilmente di combattere le avversità della vita e presumibilmente la solitudine. Forse sbagliato. Ma, quanto meno, a differenza di tanti, non nuoceva la salute di nessuno. Se non la propria. Sebbene è chiaro che non tutti filtriamo i messaggi allo stesso modo e il rischio emulazione è sempre dietro la porta.

Lo seguivo con simpatia e una volta provai anche ad intervistarlo ma lui disse che non ne rilasciava.

Youtubo anche io come è morto

Omar Palermo è deceduto in una clinica di Laurignano, nel Cosentino, dove stava seguendo un periodo di riabilitazione, dopo una brutta caduta. «È morto per un soffocamento» ha affermato al Corriere della sera Marco Le Fosse, direttore dell’Eco dello Ionio, nonché amico di Omar.

Voglio ricordarlo con la sua ultima strepitosa performance.