Youtube, come continuare ad ascoltare musica usando un’altra app

Youtube è una piattaforma esistente dal 2004. Capace di resistere al tempo, benché negli anni siano emerse altre forme di comunicazione virtuale via video. In particolare, prima Facebook e poi Instagram. Che hanno sdoganato la pubblicazione di video, anche in diretta.

Youtube ha però guardato sempre dritto, forte anche dell’acquisizione da parte di Google qualche anno dopo. Creando anche un nuovo profilo professionale: lo Youtuber. Ossia, persone che, tramite video, provano a guadagnare o esprimere le proprie opinioni o passioni. Alcuni diventando pure milionari.

Su Youtube è possibile trovare tanti prodotti: dalla clip di un brano ad un film intero (gratis o a pagamento), fino alle rubriche dei suddetti Youtuber.

Tuttavia, quando la utilizziamo tramite spartmphone, siamo costretti ad interromperne la visione o l’ascolto per dover usare un’altra app. O se vogliamo chiudere lo schermo.

Come possiamo continuare a vedere video su Youtube senza uscire dalla app? Ecco un trucco che ho scoperto per risolvere questo fastidioso limite.

Come continuare ad ascoltare o vedere video su Youtube mentre usiamo altra app

Cercando sul web, ho trovato soluzioni alquanto complicate, con troppi passaggi. Smanettando un po’ ne ho trovata una molto semplice. Premesso però che può essere eseguita dalla versione Android 8 in poi.

In pratica, apriremo la app Youtube e poi pigeremo sul simbolo quadrato sullo schermo. Il quale ci consentirà di dividere lo schermo in due parti.

Fatto ciò, apriremo l’altra app che dobbiamo usare. Per esempio Google Maps per trovare un itinerario.

Se invece vogliamo tornare su Youtube a schermo intero, dobbiamo tornare indietro pigiando sul simbolo della freccia verso sinistra.

Se poi vogliamo aprire una seconda app, continuando ad usare Youtube, allora dobbiamo di nuovo tenere premuto l’icona del quadrato.

Come continuare ad usare Youtube senza chiudere lo schermo

Un altro problema è quello di dover infilare lo smartphone in tasca senza dover chiudere lo schermo. Cosa che, come ben sa chi usa spesso questa app, comporta la chiusura della stessa.

Allora, basterà sempre tenere premuto il tasto del quadrato, ma per evitare che accidentalmente in tasca possiamo pigiare sul video, dobbiamo premere il tasto cerchio sempre in basso insieme agli altri due già visti.

In questo modo, il video di Youtube si rimpicciolirà di molto. Come da foto seguente.

Certo, resta il problema che ci sono altre app che si potrebbero pigiare. Allora, per ovviare a ciò, possiamo trascinare una app che non usiamo mai fino a quando non andremo a creare una schermata quasi senza app. Così da ridurre al minimo il rischio di pigiare involontariamente altre app.

Se conoscete altre opzioni, scrivetele pure tramite commento. Magari aiuterete anche me.

Se l’attività di Youtuber vi ha incuriosito, in quest’articolo spiego come diventarlo e quanto si guadagna.