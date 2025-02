YouPol: come funziona la app per contattare facilmente la Polizia

Ecco come funziona e a cosa serve YouPol, la app della Polizia di Stato per stabilire con i cittadini un contatto più veloce e diretto.

La Polizia di Stato ha lanciato fin dal 2017 una app per consentire alla cittadinanza di contattare più facilmente il corpo preposto alla difesa delle persone e del territorio. La app è stata però di recente rinnovata sia graficamente sia in termini di funzionalità. Nasce dunque YouPol, scaricabile gratuitamente sugli smartphone con sistema operativo Android ma anche sugli iPhone con sistema operativo iOS.

Tramite essa, è più facile e veloce mettersi in contatto con la Polizia. E’ stata inizialmente pensata per combattere reati come la violenza domestica, la violenza di genere, il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Può risultare anche utile per segnalare reati ambientali.

Di seguito vediamo come funziona YouPol, come scaricarla e alcuni consigli.

A cosa serve YouPol?

Si tratta della app lanciata nel 2017 dalla Polizia di Stato per consentire alla cittadinanza di inviare segnalazioni o chiedere aiuto immediato velocemente tramite il proprio smartphone. Tramite messaggi o facendo partire la classica telefonata.

E’ stata pensata soprattutto alla luce dell’acuirsi di certi fenomeni sociali negativi quali le violenze domestiche, le violenze di genere, il bullismo e lo spaccio di stupefacenti. Ma anche per una migliore sicurezza in strada o nelle metro, specie nelle ore notturne.

Il tutto, anche con la possibilità di farlo in maniera anonima e senza cronologia. In questo caso, se qualcuno si impossessa del nostro telefono e apre la app, non saprà che l’abbiamo utilizzata. Ciò può risultare molto utile, per esempio, nel caso delle violenze domestiche e di genere. La vittima sarà tutelata rispetto al suo aguzzino in caso abbia deciso di richiedere un intervento della Polizia.

Le chat saranno inviate a operatori che lavorano da remoto sui terminali ed è possibile aprire chat in tempo reale, inviare messaggi contenenti sia testo che file multimediali (si pensi a foto e video). Proprio come si trattasse di WhatsApp o Messenger, per intenderci.

Molto utile poi la nuova funzionalità di geolocalizzazione, che consente di capire la posizione del segnalante, quando egli non è in grado di darla o quando non può o non riesce. Il servizio di mapping e geolocalizzazione permette altresì di visualizzare l’ufficio di Polizia più vicino.

Come funziona la app YouPol?

L’ applicazione consente di interagire direttamente con la Polizia di Stato tramite chat in tempo reale o messaggi (video, audio, immagini e testo).

Ecco un esempio di messaggio:

Questo invece è un esempio di chat:

I contenuti sono trasmessi all’ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata, al fine di consentire all’arma di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi e intervenire più tempestivamente e con precisione sul posto. Non manca la possibilità di inviare la posizione successivamente. Inoltre, a tutela della privacy, si può scegliere se accendere il GPS solo quando si apre la app.

L’ultimo aggiornamento ha reso la app molto più intuitiva e graficamente più leggera. Per una esperienza user friendly del cittadino.

Come mandare un messaggio anonimo alla Polizia?

Il modo migliore è farlo proprio tramite la app YouPol. Per consentire però un celere ed efficace intervento della Polizia, l’importante è sempre fornire informazioni dettagliate che possano aiutare a identificare l’episodio. Dunque essere più precisi possibili.

Come fare una segnalazione anonima su YouPol?

Basterà non registrarsi alla app con i propri dati, ma proseguire come utente “ospite“. Quindi, saltare la parte “Accedi o registrati” e proseguire su “Continua“.

Va da sé che l’anonimato non consente di verificare, per esempio, lo stato di avanzamento della segnalazione e a che punto è.

Quanto costa usare la app YouPol?

La app YouPol è completamente gratuita, sia in fase di download, sia di installazione che di utilizzo.

Dove si scarica la app della Polizia YouPol?

E’ possibile scaricare la app Youpol da:

Google Play store (per i dispositivi con sistema operativo Android); Apps store (per i dispositivi con sistema operativo iOS).

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!