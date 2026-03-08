Nasce WikiFlix, sito streaming di Wikipedia: come funziona e quali film contiene

WikiFlix è la piattaforma straming di Wikipedia per accedere a oltre 4.500 titoli concentrati soprattutto tra i primi del ‘900.

Cos’è WikiFlix?

Wikipedia entra a gamba tesa nel mondo delle piattaforme streaming e lancia WikiFlix, un sito che contiene un ricco catalogo di qualità con lungometraggi e cortometraggi che hanno fatto la storia del Cinema. Come spiega Domus web, in pratica, “pesca” tra contenuti “free” negli archivi Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube. Offrendo un autentico catalogo universale del cinema, composto da oltre 4.500 titoli al momento della scrittura. Il tutto gratuitamente.

WikiFlix come funziona?

Utilizzarlo è semplicissimo. Una volta fatto l’accesso al sito, già appaiono dei titoli in Home page. Oppure è possibile cercarli pigiando sulla lente di ingrandimento e digitando poi il nome del film. E’ anche possibile registrarsi per avere un proprio profilo e gestire i contenuti guardati o da guardare.

Una volta pigiato sull’icona del film, sarà possibile accedere alle varie versioni, leggere la trama e dare un’occhiata anche al cast con le foto e le biografie degli attori.

Pigiando sulla foto non si leggerà solo la biografia ma si visualizzerà anche un elenco degli altri film dell’attore in questione presenti in catalogo. Così da ricostruirne la filmografia.

Ovviamente non manca la pagina biografica dedicata al regista, pigiando sul suo nome in blu. Anche qui, con tutti i suoi film presenti in archivio.

Quali film contiene WikiFlix?

Il catalogo include soprattutto film degli anni ’30 o anteriori, sebbene non manchino eccezioni più recenti come La notte dei morti viventi di George A. Romero, The Driller Killer di Abel Ferrara o Fear and Desire, il primo film di Stanley Kubrick. Ciò in quanto alcuni titoli sono esentati dal diritto d’autore a causa di alcuni errori grossolani della produzione nella registrazione del copyright.

Tutte le pellicole sono in lingua originale, un ottimo modo per tuffarsi nel passato del Cinema di qualità, dunque non si tratta di un diretto concorrente delle piattaforme amate dai giovani, come Netflix o Prime Video. Le quali offrono film e serie tv nuove o moderne. Con qualche eccezione più retrò. nella sua lingua originale. C’è anche che lui ha sempre disconosciuto perché troppo acerbo.

Una vera chicca è rappresentata da Metropolis del grande regista tedesco Fritz Lang, disponibile nella versione con cartelli inglesi e restaurata, ma anche in alcune versioni VHS che circolavano prima del 2000 con musiche e montaggio sbagliati.

Un’altra chicca è la presenza di Wings, del 1927, il primo film a vincere un Oscar nella prima edizione del premio.

Dunque un vero archivio che gli appassionati di cinema non possono perdere, ma anche ideale per i più giovani affinché riscoprino i capolavori di una volta.

Quanto costa WikiFlix?

La piattaforma è completamente gratuita, in pieno spirito Wikipedia.

