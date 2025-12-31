Wi-Fi lento? Potrebbero essere questi 5 oggetti che hai in casa

Scritto il Luca Scialò
Pubblicato intecnologia
wi-fi lento cause rimedi

Vediamo quali sono le cause di una connessione internet wireless lenta e come risolvere.

Avere un Wi-Fi lento a casa, oggi come oggi, può causare notevoli disagi a chi vi abita. Visto che non vi colleghiamo solo Pc, smartphone e tablet, come facevamo fino a qualche anno fa. Bensì anche gli elettrodomestici, in ossequio all’Internet of things che caratterizza le smart home in cui abitiamo: tv, fire stick, lavatrice, frigorifero, altoparlanti, telecamere, ecc.

Tuttavia, contrariamente a quanto si pensi, non sempre un Wi-Fi lento è causato da un abbonamento scadente o da un router poco potente. Bensì, può essere causato da alcuni oggetti domestici che provocano interferenza con la connessione.

Di seguito vediamo quali sono.

Quali sono le cause di un Wi-Fi lento?

Oltre ai problemi più comuni (rete internet poco stabile o potente, device collegati ormai vetusti, router malfunzionante, ecc.), la connessione Wi-Fi potrebbe essere lenta a causa di questi 5 oggetti domestici:

  1. Forno a microonde: possono interferire con il Wi‑Fi perché operano sulla stessa frequenza dei segnali a 2,4 GHz;
  2. Frigoriferi e grandi elettrodomestici metallici: possono assorbire o bloccare il segnale. Gli elettrodomestici metallici possono infatti riflettere o assorbire le onde radio;
  3. Telefoni cordless: condividono spesso le frequenze con il Wi‑Fi, causando possibili interferenze;
  4. Dispositivi Bluetooth e smart speaker: competono per le stesse bande di frequenza del Wi‑Fi, disturbando il segnale.
  5. Tv, baby monitor e ostacoli fisici (muri spessi, specchi o acquari: possono riflettere o assorbire le bande di frequenza.

Come risolvere una connessione wireless lenta?

Oltre a evitare di tenere il router vicino agli oggetti che possono assorbire o riflettere le bande di frequenza del Wi-Fi, altri possibili modi per rimediare potrebbero essere:

  • dotarti di un router più moderno e potente;
  • utilizzare in casa dei Wi‑Fi extender in grado di ritrasmettere il segnale del router per raggiungere distanze maggiori o sistemi mesh che utilizzano più dispositivi che comunicano tra loro creando una rete wireless uniforme che copre tutta la casa e il giardino;
  • contattare il proprio gestore per capire se c’è un problema tecnico che riguarda la vostra linea o l’intera zona.

Fonte:

Il Messaggero

- / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario