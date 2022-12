WhatsApp: come ritrovare auto grazie a ultimo aggiornamento

Come ritrovare la auto tramite WhatsApp? Ebbene sì, tramite la app di messaggistica è possibile farlo grazie ad una recente novità introdotta con l’ultimo aggiornamento.

A quanti è capitato almeno una volta, se non due o tre, di non ricordare dove abbiamo parcheggiato l’auto in un ampio parcheggio di un centro commerciale, in un centro urbano di grandi dimensioni o in un garage a due piani.

Senza scaricare alcuna app, possiamo semplicemente utilizzare WhatsApp, che sicuramente abbiamo già sul telefono per chattare con amici, partner, colleghi o parenti.

Ritrovare auto con WhatsApp come fare

La novità di cui parliamo riguarda la possibilità di inviare un messaggio a se stessi, introdotta con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp.

Infatti, basta pigiare l’icona per inviare un messaggio a qualcuno e la prima chat nell’elenco sarà proprio quella per inviare un messaggio a noi stessi.

Aperta la chat, abbiamo varie alternative:

Inviarci la posizione dell’auto, pigiando prima sull’icona degli allegati (la graffetta) e poi su quella di Google Maps Scattare una foto al nome della Via o della Piazza in cui abbiamo parcheggiato, o al numero della fila (e del piano se è un garage multipiano) e inviarla all’interno della chat stessa Scrivere un messaggio di testo col nome della via o della piazza o le altre indicazioni che possano facilmente farcela trovare e inviarlo a noi stessi

Avendo delle indicazioni fotografiche o testuali possiamo quindi facilmente ritrovare l’auto. La prima opzione può essere la soluzione migliore se per esempio non conosciamo bene la zona in cui si trova l’auto e quindi abbiamo bisogno anche di sapere come raggiungere il posto. Maps permette di avere indicazioni anche a piedi e coi mezzi pubblici.

