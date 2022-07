WhatsApp: come fare per non apparire online in chat

Come fare per non apparire online su WhatsApp

WhatsApp è la app di messaggistica più utilizzata nel Mondo, per parlare con amici, parenti, partner o colleghi. Grazie alle simpatiche emoticon, la possibilità di inviare vari tipi di file, fare videochiamate, scattare foto restando nella stessa chat e tante altre funzioni che senz’altro conoscete. Tuttavia, può succedere che talvolta non vorremmo apparire online per svariati motivi. E dunque: come fare per non apparire online su WhatsApp?

Per quanto ci siano molte funzioni sulla app di messaggistica per preservare la nostra privacy, manca proprio quella che ci consente di non apparire online. Quindi occorre cercare un’escamotage.

Un modo per non apparire online su WhatsApp è quello di utilizzare la modalità Aereo. Infatti, non tutti sanno che pure impostando la modalità aereo, possiamo comunque entrare nella chat e leggere i messaggi ricevuti. Inoltre, sempre in modalità aereo, è possibile inviare i messaggi, che poi saranno inviati appena imposteremo di nuovo la connessione.

Generalmente, gli smartphone consentono di impostare agevolmente la modalità aereo senza andare nelle Impostazioni (si trova comunque tra le connessioni). Basta scorrere il dito (in gergo fare swipe) sullo schermo dall’alto verso il basso partendo dal punto più alto. In pratica “tireremo” un Menu a tendina dove troveremo l’icona dell’aereo.

In via ufficiale, questa funzione serve per spegnere la rete quando siamo su un aereo e quando, in generale, non vogliamo essere disturbati neppure da una chiamata (per esempio durante una riunione, una lezione in classe, ecc.)

Puoi gestire le icone che appaiono su questo menu a tendina dalla rotella delle Impostazioni. Si tratta di fatto di una comoda scorciatoia per avere delle funzioni che più usiamo spesso a portata di mano, senza dover passare per una ricerca tra le impostazioni.

Ricordiamoci però di togliere la modalità Aereo quando siamo usciti dalla app, altrimenti appariremo subito e avremo vanificato i nostri sforzi.

Migliori app per non apparire online su WhatsApp

Se invece volete affidarvi a qualche app per non apparire online su WhatsApp, onestamente sconsigliamo questa opzione perché si tratta di scaricare una app in più sul vostro telefono, che, oltretutto entrerà su molti dei vostri dati sensibili: numero di telefono, messaggi privati (che tra l’altro la app gestita da Metaverse protegge con crittografia), contatti in rubrica, ecc. Siete disposti a correre il rischio?

Oltretutto, spesso scarichiamo delle app che promettono mari e monti ma poi alla prova dei fatti non fanno ciò che dicono. E avremo perso tempo e, appunto, messo inutilmente nelle mani di terzi i nostri dati sensibili. Oltretutto, ormai queste app sono piene zeppe di pubblicità. Quindi, tra una funzione e l’altra, dobbiamo pure sorbirci continui banner e video pubblicitari.

Se proprio volete provare, Esquire propone Flychat.

Insomma, ne vale la pena? Ecco altri trucchi su WhatsApp:

