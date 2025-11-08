Vladimir Putin, storia di colui che ha risollevato la Russia

Scritto il Luca Scialò
Pubblicato inbiografie storia
vladimir putin quinto mandato

Negli anni ’90 la Russia era al collasso economico, finché un ex colonnello del KGB prese le redini del Paese: Vladimir Putin

Con la dissoluzione dell’Unione sovietica, accompagnata da venduti come Michail Gorbaciov e Boris Eltsin, le materie prime e le infrastrutture strategiche della Russia erano finite nelle mani delle multinazionali occidentali e degli oligarchi locali.

Negli anni ’90 il paese era sprofondato così in una drammatica crisi economica.
Tuttavia, verso la fine del decennio, dalle nebbie della storia emerse un brillante ex membro del KGB, i servizi segreti russi: Vladimir Vladimirovič Putin.

Sotto la sua guida, il paese rientrò in possesso delle proprie ricchezze, ritornando nel novero delle superpotenze mondiali. Ha avuto anche un ruolo fondamentale nel contenimento dell’islamismo in Asia.

Gli occidentali lo dipingono come un dittatore. Ma forse, semplicemente, fa gli interessi del proprio Stato. Ciò che i politicanti italiani hanno dimenticato di fare da tempo.

