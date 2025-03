La vitamina D potrebbe aiutare anche contro il cancro

Un recente studio collega vitamina D, microbioma e sistema immunitario, con possibili importanti implicazioni nella lotta contro il cancro.

È ben noto che l’assunzione di vitamina D sia importante per l’essere umano, grazie al supporto che essa fornisce nell’assorbimento del calcio, a sua volta fondamentale per la buona salute di denti e ossa. Ne abbiamo parlato ampiamente in un articolo dedicato all’osteoporosi. Un recente studio, però, ne decanta un’altra dote a oggi poco presa in considerazione: la Vitamina D sarebbe molto utile nella lotta contro il Cancro.

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi basta poco per raggiungere la “quota giornaliera” di tale nutriente: la semplice esposizione ai raggi solari (in particolare alla componente UVB, cioè il medio ultravioletto) fa sì che la pelle produca vitamina D3, che può eventualmente essere integrata con compresse o alimenti quali tonno e salmone.

Vitamina D utile anche per combattere il cancro

Un recente studio rende il tutto ancora più conveniente: test pre-clinici, infatti, suggeriscono che l’assunzione di vitamina D possa influenzare il sistema immunitario e aiutare il corpo a combattere il cancro.

