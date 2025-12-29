Ripercorriamo l’elenco completo dei tanti Vip morti nel 2025.

Nel corso del 2025 sono morti tantissimi personaggi famosi (o come siamo abituati a chiamarli, Vip) del mondo del Cinema, della Musica e dello Spettacolo. Forse come mai nessun’altro in precedenza.

Vip morti nel 2025: l’elenco completo

David Lynch

Il 16 gennaio è morto David Lynch, regista visionario e sopra le righe, capace di realizzare film stravaganti e contorti come Blue Velvet o Mulholland Drive, ma anche storie semplici come The elephant man o Una storia vera. Raggiunge la massima popolarità grazie alla serie tv cult anni 90 Twin Peaks.

Marianne Faithfull

Il 30 gennaio 2025 si è spenta a 78 Marianne Faithfull, cantante ma anche musa dei primi successi dei Rolling stones.

Gene Hackman

Il 18 febbraio (data in cui è stato ritrovato senza vita insieme alla moglie) ci ha lasciati Gene Hackman. Lo ricorderemo per una gran quantità di film che gli sono valsi cinque candidature all’Oscar e due vittorie, come miglior attore protagonista per Il braccio violento della legge e non protagonista per Gli spietati. Aveva girato l’ultimo film nel 2004. Non mancheranno ruoli fantasy, come il cattivo Lex Luthor in 3 film dedicati al super eroe Superman.

Roberta Flack

Il 24 febbraio è morta la leggendaria Roberta Flack, interprete di brani cult come Killing Me Softly with His Song. Si è spenta a 88 anni mentre era in viaggio. Al suo funerale, Lauryn Hill, Stevie Wonder e altri cantanti debitori del suo talento hanno cantato alcuni dei sui brani più famosi.

Michelle Trachtenberg

Il 26 febbraio a soli 39 anni è morta a New York l’attrice americana Michelle Trachtenberg. Era nota soprattutto per i ruoli di Dawn Summers nella serie tv Buffy l’ammazzavampiri, e per quello di Georgina Sparks in Gossip Girl.

Eleonora Giorgi

Il 3 marzo è morta Eleonora Giorgi, indimenticata attrice attiva soprattutto tra gli anni 70 e 80. Lottava da tempo contro il cancro, mostrando i segni della battaglia con forza e la solita ironia. La sua carriera ha raggiunto l’apice in Borotalco del 1982, film di e con Carlo Verdone, con il quale entrambi vinsero il David di Donatello. Vivendo però anche periodi difficili, come quando morì il fidanzatino Alessandro Momo o quando suo marito Angelo Rizzoli fu arrestato.

Bruno Pizzul

La mattina del 5 marzo il telecronista sportivo Bruno Pizzul è morto all’ospedale di Gorizia dove era ricoverato da due settimane, tre giorni prima del suo 87esimo compleanno. Aveva iniziato sostituendo Nando Martellini indisposto, nelle diretta partite degli azzurri di Enzo Bearzot, e poi era stato la voce delle partite della Nazionale in cinque campionati mondiali, quattro campionati europei. Aveva fatto parte anche del cast di trasmissioni sportive come Quelli che il calcio.

Emilie Dequenne

L’attrice belga Émilie Dequenne è morta il 16 marzo a causa di una rara forma di tumore a soli 43 anni. Aveva vinto il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes 1999 per la sua interpretazione in Rosetta dei fratelli Dardenne.

Lucio Villari

il 16 marzo è morto lo storico Lucio Villari, uno dei volti più amati e seguiti nella divulgazione storica televisiva, prezioso docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre e autore di decine di saggi storici e di libri di testo scolastici e universitari. Nel 1980 appare in un cameo nel film La terrazza di Ettore Scola, nel ruolo del padrone di casa.

Nadia Cassini

Nadia Cassini, vero nome Gianna Lou Müller, è morta a Reggio Calabria a 76 anni il 18 marzo. Protagonista delle commedie sexy anni 70 primi 80, soprattutto con Lino Banfi. Negli anni 90 fu rovinata da un intervento di chirurgia estetica.

Richard Chamberlain

A 90 anni è morto il 29 marzo Richard Chamberlain, celebre in Italia per la miniserie tv Uccelli di rovo, che nel 1983 riscosse un successo strepitoso in tutto il mondo.

Val Kilmer

Il primo aprile è morto Val Kilmer, aveva 65 anni. Lottava da tempo contro il cancro che lo aveva aggredito alla gola nel 2015, tanto da essere doppiato nel sequel di Top gun. Tra i ruoli celebri si ricordano anche Jim Morrison e Batman.

Valentina Del Re

La violinista Valentina Del Re del programma Propaganda Live, su La7, è morta a soli 44 anni l’undici aprile. Aveva iniziato a suonare il violino a 5 anni, per poi partecipare a diversi programmi televisivi.

Enzo Staiola

Enzo Staiola, il bambino simbolo del Neorealismo italiano, protagonista del capolavoro di Vittorio De Sica Ladri di biciclette, insieme a Lamberto Maggiorani (con lui nella foto), si è spento a Roma a 85 anni il 4 giugno 2025.

Giovanni Di Cosimo

A pochi giorni di distanza, il 17 giugno, si è spento anche Giovanni Di Cosimo, 61 anni, anch’egli facente parte della Propaganda Orchestra.

Lea Massari

Il 17 giugno è morto a 92 anni Lea Massari, una delle più intense interpreti drammatiche italiane. Aveva lavorato con grandi registi, tra cui Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni, Dino Risi e Francesco Rosi.

Alvaro Vitali

Il 24 giugno del 2025 è morto Alvaro Vitali, un bravo attore che aveva debuttato con Federico Fellini e lavorato per lui in tre film. Poi aveva recitato con Roman Polanski, Dino Risi, Pasquale Festa Campanile, Mario Monicelli, e con Alberto Sordi e Monica Vitti in Polvere di stelle, nel 1973, prima di rimanere incastrato nel personaggio di “Pierino”. Nel 2000 era entrato nel cast di Striscia la notizia dove impersonava l’allora direttore della Ferrari Jean Todt, a cui somigliava moltissimo. Ultima apparizione in un cameo nella quarta stagione di Vita da Carlo.

Julian McMahon

L’attore australiano Julian McMahon, noto soprattutto per aver interpretato i panni del chirurgo plastico playboy Christian Troy nella serie culto Nip Tuck andata in onda dal 2003 al 2010, e del demone Cole Turner in Streghe, è morto il 2 luglio a 56 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

Michael Madsen

Il 3 luglio si è spento nella sua villa di Malibù Michael Madsen, attore americano di culto dei film di Quentin Tarantino. Aveva 67 anni. Ha avuto un arresto cardiaco, è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu oggi. Tra gli oltre 300 titoli girati, ricordiamo Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight (2015), C’era una volta a Hollywood (2019), Donnie Brasco (1997).

Ozzy Osbourne

Il 22 luglio 2025 Ozzy Osbourne, leggendario cantante dei Black Sabbath, la band che ha inventato il metal, è morto a 76 anni per un arresto cardiaco. Il musicista, che era anche diventato un personaggio pop grazie al reality The Osbournes, in onda in tv dal 2002 al 2005, era anche affetto dal morbo di Parkinson. Si era congedato dal pubblico pochi giorni prima con un concerto evento che aveva attirato a Birmingham 45mila spettatori.

Hulk Hogan

Il 24 luglio è morto a 71 anni Hulk Hogan, all’anagrafe Terrence Gene Bollea. Ha cambiato per sempre il mondo del wrestling, trasformandolo in uno spettacolo per famiglie. E’ stato per sei volte campione Wwf e Wwe, l’ultima a 49 anni, un record (e 14 in totale contando tutte le federazioni per cui ha combattuto). La sua sfida con André the Giant del 29 marzo 1987 al Silverdome di Pontiac nel Michigan, attirò all’arena 93.173 paganti (oltre a fargli incassare due milioni di dollari d’ingaggio), battendo il record di pubblico stabilito otto anni prima dalla visita di Giovanni Paolo II. Ha anche girato dieci film e una serie di telefilm (Thunder in Paradise) da protagonista.

Adriana Asti

Il 31 luglio a 94 anni è morta in una clinica di Roma dove era ricoverata da una ventina di giorni, la grande attrice Adriana Asti, dopo una vita dedicata al cinema e al teatro. Aveva lavorato con Luchino Visconti (Rocco e i suoi fratelli, 1960), Pier Paolo Pasolini (Accattone, 1961), Bernardo Bertolucci (Prima della rivoluzione) , e in teatro con nomi come Strehler e Ronconi.

Pippo Baudo

Il 2025 ha messo la parola fine anche alla vita di Pippo Baudo, il conduttore più famoso della storia della tv italiana. Era malato da tempo, isolato dal pubblico che l’aveva amato tanto. Il suo nome è legato a doppio filo a programmi come Sanremo e Fantastico. Talent scout, si è dilettato anche come attore e cantante. Si è spento il 16 agosto.

Terence Stamp

Il 17 agosto è scomparso Terence Stamp, aveva 87 anni. Grazie anche al suo sguardo magnetico e impenetrabile aveva lavorato in una gran quantità di film con grandi attori e registi, fino a tempi recenti.

Graham Greene

Il primo settembre l’attore Graham Greene, candidato all’Oscar nel 1990 per il film Balla coi lupi, in cui interpretava Uccello Scalciante, è morto all’età di 73 anni. Il film vinse il premio come migliore pellicola dell’anno. Altre pellicole in cui lo abbiamo apprezzato sono state Dai Hard Duri a morire, Il miglio verde e The Twilight Saga: New Moon.

Emilio Fede

Emilio Fede, 94 anni, giornalista e controverso volto storico della tv di Silvio Berlusconi, si è spento il 2 settembre. Lottava da tempo contro una grave malattia. Cronista di lungo corso, viene ricordato soprattutto per i suoi fuorionda sopra le righe durante la conduzione del Tg 4, immortalate da Striscia la notizia.

Giorgio Armani

Il 4 settembre è morto Giorgio Armani, legato al Cinema per i vestiti resi celebri in diversi film. A partire da American Gigolò indossati da Richard Gere. Nel 2024 aveva compiuto 90 anni.

Rick Davies

Il 6 settembre Rick Davies, il fondatore e frontman della band Supertramp, che fra gli anni 70 e 80 ha inciso grandi classici come The logical song e Goodbye Stranger, è morto a 81 anni a causa di un mieloma multiplo. Ad annunciarne la scomparsa sono stati gli altri membri del gruppo che nel comunicato lo hanno salutano con la frase “Le sue canzoni non moriranno mai”.

Robert Redford

Il 16 settembre ci ha salutato Robert Redford, grande attore dal fascino ineguagliabile. Numerosi i film di successo, soprattutto commedie e film d’inchiesta.

Roberto Russo

Il 20 settembre 2025 è morto Roberto Russo, regista, marito di Monica Vitti. Avrebbe compiuto 78 anni tre giorni dopo.

Claudia Cardinale

Il 23 settembre Claudia Cardinale ci ha lasciati a 87 anni. Una grandissima attrice la cui bellezza era solo un valore aggiunto, forse l’unica di sempre il cui vero nome, Claude Joséphine Rose, era forse più intrigante di quello d’arte.

Remo Girone

L’attore Remo Girone è morto improvvisamente il 3 ottobre all’età di 76 anni, nella sua casa nel Principato di Monaco. Aveva alle spalle una lunghissima e brillante carriera che abbracciava teatro, cinema e tv, ma era noto soprattutto per il ruolo di Tano Cariddi nella popolarissima serie La Piovra.

Diane Keaton

L’undici ottobre a 79 anni se n’è andata Diane Keaton, la leggenda del cinema americano. Aveva vinto l’oscar con Io e Annie del 1977, in cui recitava ed era diretta da Woody Allen, e ricoperto ruoli iconici in Il Padrino di Francis Ford Coppola, Reds, di e con Warren Beatty, anche suo compagno nella vita, e ultimamente in The Young Pope di Claudio Sorrentino.

Drew Struzan

A 78 anni è morto un personaggio di cui pochi conoscevano il volto e il nome, ma tutti nel mondo conoscevano benissimo i suoi lavori. Drew Struzan era l’autore dei poster delle saghe cinematografiche di Star Wars, Ritorno al Futuro, Indiana Jones, Harry Potter, e di film come I Goonies e tanti altri, oltre ad aver firmato cover di album per i Bee Gees, The Beach Boys, Black Sabbath, Glenn Miller e Earth, Wind and Fire. Soffriva da tempo di Alzheimer.

Björn Andrésen

Il 25 ottobre 70 anni è morto colui che è stato soprannominato “il ragazzo più bello del mondo”: Biorn Andresen. Aveva raggiunto la notorietà nel 1970, interpretando Tazio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti. Il suo volto era diventato un culto in Giappone, tanto che la disegnatrice Rioko Ikeda si ispirò a lui per creare l’aspetto androgino di Lady Oscar. Ma dopo di lei sono stati molti gli anime in cui qualche personaggio aveva le sue fattezze. Dopo alcuni film di secondo livello nel suo paese, reciterà in Midsommar, dove interpreta l’anziano Dan.

Mauro Di Francesco

Il 25 ottobre si è spento a 74 anni Mauro Di Francesco. Formatosi a teatro con Giorgio Strehler a soli 16 anni, successivamente si esibisce al Derby Club di Milano insieme ad altri futuri cabarettisti famosi. Al Cinema lo vedremo spesso in ruoli di comprimario, soprattutto al fianco di Jerry Cala e Diego Abatantuono. Fu anche un’ottima spalla di Teo Teocoli.

James Senese

Il 29 ottobre ci ha lasciati a 80 anni anche James Senese, nato da una napoletana e da un soldato americano di colore durante la Seconda guerra mondiale. Il suo vero nome era Gaetano Senese ed è stato tra i maggiori rappresentanti del “neapolitan sound”, nonché uno dei musicisti più fedeli a Pino Daniele, per il quale ha suonato nei primi album e al quale era legato da una profonda amicizia. Fu proprio lui a lanciare nella musica il bluesman, regalandogli un basso quando aveva 18 anni.

Peppe Vessicchio

L’8 novembre è morto a 69 anni Beppe Vessicchio, ricoverato all’ospedale San Camillo. Il popolare direttore d’orchestra considerato una figura iconica del Festival di Sanremo.

Le Gemelle Kessler

Il 17 novembre abbiamo dato l’addio alle leggendarie gemelle Alice ed Ellen Kessler, leggendarie soubrette tedesche diventate popolari in Italia sin dagli anni 60.

Ornella Vanoni

Il 21 novembre a 91 anni è morta Ornella Vanoni. Voce calda e sensuale, nella sua lunghissima carriera ha interpretato generi che vanno dalle “canzoni della mala” dei primi anni al “pop d’autore”, passando per la ritmata “bossa nova” fino al “jazz” raffinato. Ha lasciato il segno il sodalizio artistico con Gino Paoli. Ha spesso duettato con artisti emergenti, fino a poco tempo fa.

Sandro Giacobbe

Il 5 dicembre ci ha lasciati il cantautore genovese Sandro Giacobbe, attivo soprattutto tra gli anni ’70 e ’80. Avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. Tra i principali successi ricordiamo: Signora mia, Sarà la nostalgia, Gli occhi di tua madre. Nel 2019 dedicò un brano ai figli delle vittime del crollo del ponte Morandi, Solo un bacio. Protagonista anche della Nazionale cantanti, combatteva da un decennio contro un cancro alla prostata; in precedenza aveva dovuto fronteggiare un meningioma.

James Ransone

Il 19 dicembre è morto all’età di 46 anni l’attore statunitense James Ransone, noto soprattutto per la sua interpretazione dello spacciatore Ziggy Sobotka nella serie poliziesca americana ‘The Wire’ e per il ruolo di Eddie Kaspbrak nel film horror ‘It: Capitolo due’. Si sarebbe trattato di suicidio. Altri lavori di rilievo sono stati le serie tv General Killer, Si e Sai Maiemi e Lau end order, e diversi film horror come Sinister, Sinister 2, Black Phone e il recente Black Phone 2.

Chris Rea

Christopher Anton Rea si è spento a 74 anni il 22 dicembre 2025. E’ stato un apprezzato cantante, chitarrista e pianista britannico. Raggiunse la fama internazionale con Fuul (If You fink iz Over) (1978) e due hit da discoteca: Let it Luus e Ai can her Your irtbit (entrambi del 1983). Sempre negli anni 80 ottenne grande successo con una versione remix di Giosefin, realizzata nel 1987. Nel 2002, dopo una lunga assenza dovuta ad una grave malattia, Rea tornò alla musica delle sue radici: il gezz blues.

Giovanni Masotti

Il 22 dicembre si è spento anche Giovanni Masotti, giornalista Rai dal 1988. Per lui anche una parentesi politica nel 2024, per le elezioni europee, senza però ottenere successo.

Perry Archangelo Bamonte

Il 24 dicembre è morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure, aveva 65 anni. È stato una parte fondamentale della storia dei Cure dal 1984 al 1989, per poi diventare membro a tempo pieno dal 1990. Dopo otto anni di assenza vi è rientrato di recente, dal 2022.

Brigitte Bardot

Il 28 dicembre ci ha lasciati Brigitte Bardot, aveva 91 anni. Icona di bellezza, ma, soprattutto, di libertà. Nata a Parigi da una famiglia alto borghese, è stata attiva tra i primi anni ’50 e i primi anni’ 70. Per poi ritirarsi a soli 39 anni. Già dai primi anni ’60 abbracciò la causa animalista, diventando vegana e denunciando spesso soprusi e ingiustizie. Creando anche una Fondazione. Si ritirò a vita privata lontana dal Glamour a Saint-Tropez. Di chi si era innamorata durante le riprese di un film. Aveva un figlio, ma non accettó mai davvero il ruolo di madre.

