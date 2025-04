Mussolini ‘tira’ pure su Vinted: dai libri ai cimeli, centinaia di oggetti in vendita

Sulla app molto popolare di Vinted è possibile trovare libri, cimeli o gadget legati al personaggio di Benito Mussolini.

Vinted è una app di origine francese che sta spopolando molto anche in Italia, ideale per vendere ogni genere di prodotto che non usiamo più o frutto di regali poco graditi. Un riciclo utile anche per l’ambiente, oltre che per l’economia. Tra i tanti oggetti in vendita, non mancano anche quelli legati al personaggio di Benito Mussolini.

Oggetti di Mussolini venduti su Vinted

Basta cercare semplicemente “Mussolini” e sulla app compare un lungo elenco tra libri biografici o storici sul Ventennio, cimeli estratti magari dal cassetto dei nonni, gadget vari ed eventuali dedicati al Duce.

I prezzi sono calmierati, in pieno stile Vinted. E così, con pochi euro, è possibile portare a casa interessanti volumi che quando uscirono costavano un bel po’ di lire o euro (proprio come un tempo accadeva sulle fatidiche bancarelle), ma anche cimeli che in una fiera o in un negozio di antiquariato avremmo pagato molto di più.

E cosa dire poi dei gadget solitamente esposti nei negozi, come quelli di Rimini e Riccione, o altre località turistiche che tra un souvenir e l’altro ancora espongono mezzibusti, t-shirt o cappellini, confidando nei tanti nostalgici che ancora ci sono. A torto o a ragione.

Un fenomeno che ricorda quello scatenato dalla dipartita di Silvio Berlusconi.

