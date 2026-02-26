Il caso Vincenzo Schettini spiegato bene: accuse ingiuste?

Vediamo chi è il professore Vincenzo Schettini e di cosa viene accusato.

Chi è Vincenzo Schettini?

In queste ore si parla tanto del “caso Schettini“, in riferimento alla polemica che sta travolgendo la figura del professore di Fisica Vincenzo Schettini, classe 1977, diventato famoso negli ultimi anni per la sua attività di divulgazione su temi spesso non di immediata e facile comprensione.

In particolare, tramite il canale Youtube “La Fisica che ci piace“, ma anche tramite una sempre maggiore presenza in Tv, tra programmi e ospitate. Il quale viene accusato di aver lucrato sugli studenti “obbligandoli” ad acquistare materiale online al fine di ottenere una valutazione migliore.

A contraddistinguerlo dei capelli bianchi piuttosto voluminosi e un sorriso che buca lo schermo. Una sorta di simpatico scienziato pazzo 2.0.

Ma le accuse di una presunta mercificazione dell’insegnamento da parte del docente barese deriverebbero anche da una dichiarazione rilasciata nel corso del podcast The Bsmt. Nella quale ha affermato:

Gli insegnanti che sono a scuola adesso, come me, cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento. Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato, e perché la buona cultura non deve essere in vendita? Dobbiamo uscire dal cliché che la conoscenza debba essere gratuita per tutti

Come si difende Vincenzo Schettini? Il professore ammette di aver sempre affiancato strumenti digitali alle lezioni in presenza e di non aver mai inteso proporre una scuola a pagamento, ma di aver voluto distinguere tra scuola pubblica gratuita e attività culturali extra-scolastiche, che possono includere corsi, libri o altri prodotti a pagamento.

Ha poi tenuto a precisare:

Ho parlato di cultura, non ho parlato di scuola e non ho parlato di istruzione. […] Se credete davvero che la cultura debba essere gratuita e accessibile a tutti, allora andate dentro un museo e pretendete di entrare gratis

Molti alunni lo difendono, affermando che i contenuti a pagamento su internet fossero finalizzati solo a eventuali approfondimenti e non riguardavano prettamente le lezioni scolastiche.

Di cosa viene accusato il professore Vicenzo Schettini?

Vincenzo Schettini è Laureato in fisica all’Università degli Studi di Bari e attualmente insegna presso l’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, sempre in provincia di Bari.

Come spiega Money, la polemica si è accesa dopo che un suo ex studente, in forma del tutto anonima, ha dichiarato che durante alcune lezioni, le spiegazioni alla lavagna avrebbero lasciato spazio alla registrazione di video destinati al suo canale YouTube. Sottraendo peraltro tempo alla didattica tradizionale.

Ma il punto cruciale è che l’ex studente sostiene che le dirette pomeridiane sugli argomenti delle interrogazioni prevedessero un meccanismo di bonus legato alla partecipazione nei commenti. In pratica, Reaction e like ricevuti durante le live si sarebbero tradotti in incrementi di voto. Più precisamente, un 👍🏻 valeva 0.25 punti, un 🧡 0.5 punti. Più ne accumulavi, più ti alzava il voto all’interrogazione del giorno dopo.

Ad onor del vero, lo stesso Schettini ammetteva questo meccanismo durante un Podcast:

durante la live, costringevo i miei studenti di scuola a connettersi. Dicevo ai miei ragazzi che oggi pomeriggio devo fare la live su YouTube […] e io domani interrogo sulla lezione che devo fare oggi pomeriggio

Ora stanno circolando brevi video di vecchie dirette, diventate virali nelle ultime ore.

Ma c’è chi lo difende…

Molti utenti sui Social non ci vedono però nulla di strano, ritenendo questo metodo di Schettini molto simile a quello dei docenti che obbligano gli studenti ad acquistare propri libri di testo o dispense al fine di sostenere un esame. Così come gli insegnanti che nel pomeriggio tengono lezioni private (il cosiddetto “doposcuola”).

Probabilmente il professore Vincenzo Schettini ha voluto solo “monetizzare” con attività extra sulle piattaforme nel pomeriggio. Inoltre, fin quando la denuncia resta anonima e con pochi casi isolati, avrà poco credito e resterà solo diffamatoria. Inoltre, il docente di Fisica probabilmente sta improntando un nuovo modo di fare lezione, con l’ingresso dei meccanismi tipici dei Social nella vetusta scuola italiana, al fine di rendere più coinvolgente e interessante un sistema legato ancora al ‘900. Ma anche e soprattutto materie che finiscono per piacere a pochi come quelle scientifiche.

