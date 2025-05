Il videogioco più piccolo al mondo, a base di nanoparticelle

Ricercatori giapponesi hanno realizzato un videogioco a base di nanoparticelle, sviluppando un sistema innovativo.

Un videogioco a base di nanoparticelle. Arriva l’ultima frontiera del gaming. Chi è appassionato di videogiochi vintage sicuramente conoscerà il mitico Asteroids (1979) lanciato dall’altrettante mitica console Atari. Il player aveva l’arduo compito di controllare un’astronave a forma di triangolo che deve farsi strada a suon di proiettili in un campo di asteroidi.

Bei tempi, quando ci si divertiva con videogame dalla grafica scarna e dalle musichette al limite del fastidio uditivo. Ma, quanto meno, era netta la differenza tra reale e virtuale e, proprio per questo, ci si divertiva di più. Ma non è questa la sede ideale per fare discorsi da boomer.

Come noto, nel corso dei 40 e passa anni successivi, i videogiochi hanno fatto passi da gigante e ora si raggiunge un nuovo passaggio.

Come funziona il videogioco a base di nanoparticelle?

Un gruppo di ricercatori giapponesi non ha fatto altro che resuscitare quel vecchio classico in una maniera piuttosto singolare: manipolando in tempo reale delle nanoparticelle, nome che in fisica indica minuscole particelle di materia. Del resto, basta considerare che un nanometro equivale a un miliardesimo di metro. Realizzando così uno “sparatutto” più piccolo al mondo.

