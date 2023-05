Il ridicolo video della CIA per arruolare spie tra i russi

La guerra in Ucraina ha riportato indietro l’orologio della storia di cinquant’anni, tra paura nucleare e propaganda. Gli Under 40 certe cose le hanno viste solo al Cinema, lette in qualche romanzo e studiate a scuola. I meno giovani le hanno vissute sulla propria pelle.

Proprio come il video che la CIA ha pubblicato su vari canali – prima su Telegram, poi su Youtube, Twitter, Instagra e Facebook – della durata di due minuti per reclutare spie tra i russi. E convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti.

Il tutto nasce dalla convinzione che i russi stiano vivendo un momento caratterizzato dal dubbio, dalla mancanza di uno scopo, dall’oppressione. E così, il video della CIA fa appello al loro senso di patriottismo e gioca sulla cultura russa, citando frasi di grandi autori russi, come Tolstoy e Dostoyevsky.

Il video della CIA per arruolare spie tra i russi

Si sente una voce fuori capo dire “Vivremo con dignità, grazie alle mie azioni” e si vede una donna nascosta nella sua auto contattare la Cia col proprio telefono. Per poi apparire il logo dell’agenzia e le istruzioni per un contatto sicuro. Ecco il video preso dal sito dell’ANSA:

Nel video si vedono russi nella propria quotidianità, in un contesto ingrigito e cupo. Si fa particolarmente leva sulla famiglia e l’essere responsabili. Si vede una donna che lavora su quello che sembra essere un computer governativo, un uomo che entra in un edificio governativo e mostra la sua carta d’identità prima di sedersi a una scrivania piena di documenti.

Burocrati inseriti come automi nella macchina del potere amministrativo, che conducono vite grame, tristi, ripetitive, controllate dallo Stato.

Dunque, il video non è destinato a tutta la popolazione russa, men che meno operai, contadini o disoccupati. Inoltre, non ci sono accenni a Putin o al conflitto in corso.

Insomma, il video è diretto soprattutto all’intellighenzia russa, a chi vi lavora, sperando di fare breccia nella loro mente. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha già assicurato che il servizio di spionaggio russo effettui un monitoraggio adeguato.

