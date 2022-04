Vestiaire Collective: app per comprare abiti e accessori firmati usati

Introduzione

Cos’è Vestiaire Collective? Come funziona Vestiaire Collective? Conviene usare Vestiaire Collective?

In questa guida completa su Vestiaire Collective risponderemo a questa ed altre domande sulla piattaforma nata per comprare e vendere abiti e accessori firmati usati. Così da consentire a chi non può accedere a certi capi di poterlo fare, ma anche a chi non li usa più di poterci ricavare qualcosa.

E’ anche un ottimo modo per rispettare l’ambiente, attraverso il riciclo dell’usato.

Vestiaire Collective cos’è

Lunga vita alla moda

Questo è lo slogan di questo progetto, che riecheggia anche nella simpatica pubblicità in onda da un po’ in Tv, dove si vedono simpatici pupazzi sfilare. Gli stessi che appaiono sulla piattaforma.

Cos’è Vestiaire Collective? Come viene spiegato sul sito ufficiale stesso, nella sezione Join Us, il progetto è partito nel 2009, quando i due co-founders, Fanny e Sophie stavano cercando di offrire una seconda vita agli articoli di moda mai indossati nei guardaroba delle persone.

Arrivando oggi ad una vasta comunità in tutto il mondo, diffusa in 78 paesi, offrendo un catalogo con 6.000 marchi disponibili, inclusi 20.000 articoli aggiunti ogni giorno. Ogni settimana spedendo 6.500 articoli sia a livello nazionale che globale.

I pilastri del progetto sono:

Attivismo

Dedizione

Grandezza

Trasparenza

Comunità

Ad oggi conta su 650 dipendenti, appartenenti ad oltre 50 nazionalità diverse, distribuiti al momento della scrittura in 10 sedi: Parigi, Tourcoing, Londra, Gatwick, Berlino, New York, Hong Kong, Singapore, Lisbona, Seoul. E chissà che non arrivi pure Milano, una delle città più importanti della Moda nel Mondo.

Vestiaire Collective come funziona

Come funziona Vestiaire Collective? Il principio è quello di altre piattaforme simili, dove acquistare e vendere oggetti usati. Che si compri o si vendi, occorre ovviamente in primis registrarsi in modo comunque veloce. Visto che basta inserire solo un indirizzo e una password (e confermare dal link della mail ricevuta).

O, in modo ancora più veloce, utilizzare un account già in uso, come quello di Facebook o Google. Ovviamente, occorrerà poi aggiungere dati personali e metodo di pagamento quando in seguito si venderà o comprerà concretamente.

La schermata che appare è la seguente

Per chi vende, è necessario pubblicare un annuncio dettagliato. Con diverse foto che raffigurino in modo dettagliato il prodotto, oltre che prezzo e descrizione, nonché luogo di provenienza dell’oggetto in questione.

Per chi acquista, invece, è possibile visualizzare un catalogo molto complesso, ricco di prodotti. Vedremo meglio nel dettaglio come funziona acquisto e vendita di prodotti su Vestiaire Collective.

Vestiaire collective è utilizzabile sia in versione web-based, quindi comodamente dal proprio Pc o smartphone ma da browser, per quanti non vogliono scaricare alcuna app. Oppure, c’è una comoda app sia per Android che per iOS.

Al momento della scrittura, c’è anche un Bonus: 20 euro di sconto sul primo acquisto di 150 euro utilizzando il codice WELCOMEIT.

Come acquistare su Vestiaire Collective

Come detto, Vestiaire Collective ha un catalogo molto ricco. Ecco tutte le categorie:

Novità

Designers

Donna

Uomo

We Love

Vintage

Borse

Orologi e gioielli

Bambini

Consegna Express

Spedizione Diretta

Oltre alle classiche categorie, ci sono anche quelle raffigurate simpaticamente dai personaggi che rappresentano la piattaforma. Vale a dire:

Miss Classique

Rich

Hunter

Drops

Lady Green

E’ anche possibile cercare direttamente il prodotto o il brand nel classico spazio “Cerca“.

Come vendere su Vestiaire Collective?

Vediamo come funziona vendere su Vestiaire Collective.

Creare annuncio

Scarica l’app, utilizza la pratica scheda prodotto per descrivere i tuoi articoli e carica le immagini in meno di 60 secondi. Sarà fornita anche assistenza nei vari passaggi.

Spedire prodotto

Il prodotto sarà spedito al sito in modo gratuito. Saranno poi gli esperti a verificarne la qualità e l’autenticità prima di inviarlo all’acquirente.

Ottenere il pagamento

Il pagamento viene elaborato una volta spedito l’articolo all’acquirente.

Vestiaire collective: metodi di pagamento

Vediamo quali sono i metodi di pagamento di Vestiaire collective:

Visa

Mastercard

American Express

JCB

Unionpay

Dankort

Bancontact

Diners

Discover

Altri metodi sono i seguenti wallet:

PayPal

Apple Pay

Google Pay

Alipay

Alipay Hong Kong

O i bonifici bancari online:

Sofort

Ideal

Trustly

Nelle FAQ ci sono tutte le opzioni aggiornate.

Come pagare a rate su Vestiaire Collective

E’ anche possibile pagare a rate mediante questi sistemi:

PayPal

Klarna

Oney

Splitit

Affirm

Vestiaire Collective assistenza clienti

Il sito offre un’assistenza clienti con una FAQ molto ricca, raggiungibile qui. In basso alla pagina, ci sono poi 2 modi per contattarla qualora non si riesca a trovare una soluzione al proprio problema. Ossia:

Chat Email (un form di contatto da compilare)

Vestiaire Collective conviene?

La piattaforma è molto interessante, perché consente di poter acquistare abiti o accessori generalmente costosi e non facilmente accessibili ad un prezzo scontato. I quali passano prima l’esame di esperti prima di essere inviati.

Così come chi non li usa più può svuotare il proprio armadio ricavandoci anche qualcosa e recuperando fino all’80% del prezzo di acquisto.

Vestiaire Collective truffa?

La piattaforma esiste da oltre 10 anni ed è molto diffusa a livello mondiale, con già tanti utenti attivi. Quindi non è nata certo per truffare il prossimo. Il consiglio è comunque sempre quello di “testarla” con un primo acquisto con un importo contenuto, per capire come funziona e se conviene davvero.

Vestiaire Collective opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Vestiaire Collective? Ecco cosa ne pensa chi la usa al momento della scrittura:

Trustpilot: voto 2,8 su ‎16.236 recensioni

Google Play store: voto 4,2 su ‎14.778 voti

iOS: voto 4,5 su 20.669 recensioni

Dunque, le valutazioni sono più che buone su Android e Apple, mentre giudizi più severi sono dati su Trustpilot. Per recensioni aggiornate basta pigiare sui rispettivi link.

Vestiaire Collective: migliori alternative

Quali sono le migliori alternative a Vestiaire Collective? Potreste provare le seguenti:

Wallapop

Vinted

Subito.it

Marketplace di Facebook

Conclusioni

FAQ – Vestiaire collective