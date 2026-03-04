Venezuela prima e Iran poi: Trump colpisce fornitori petrolio della Cina

La Cina importa notevoli quantità di petrolio da Venezuela e Iran, oggi fuori gioco dopo la caduta di Maduro e Khamenei.

Articolo in sintesi Quanto petrolio la Cina importa dal Venezuela? Pechino importa giornalmente dall’estero una quota variabile tra gli 11 e i 13 milioni di barili di petrolio. Quanto petrolio importa la Cina dall’Iran? Nel 2025 la Cina ha acquistato in media circa 1,38 milioni di barili al giorno di petrolio dall’Iran. Perché lo stretto di Hormuz è importante per la Cina? Quasi la metà (il 47%) delle importazioni di petrolio via mare della Cina provengano dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti d’America con Donald Trump si sono spinti oltre ogni espansione imperialistica, come mai nella propria storia. Nel giro di un paio di mesi, hanno prima rimosso il Presidente di un paese sudamericano tramite un arresto diretto, in Venezuela con Nicolas Maduro. E poi, hanno bombardato insieme a Israele uno dei più influenti paesi del Medioriente, l’Iran, rimuovendo la storica guida suprema locale: Ali Khamenei.

Gli analisti vedono in questo modus operandi un chiaro disegno: danneggiare economicamente la Cina. Già perché Venezuela e Iran sono fondamentali partner energetici per il paese asiatico, oggi principale concorrente economico degli americani. Infatti, i due Stati riforniscono di petrolio i cinesi.

Il tutto conferma quanto già si sa da tempo sul conto degli Usa: non muovono guerre per liberare popoli oppressi, bensì, per proprio tornaconto economico.

Quanto petrolio la Cina importa dal Venezuela?

Secondo quanto riporta Huffington Post Pechino importa giornalmente dall’estero una quota variabile tra gli 11 e i 13 milioni di barili di petrolio.

La Cina era il principale cliente del Venezuela di Maduro, dal quale acquistava circa il 90% della produzione, per poi raffinarlo nei suoi impianti in Cina. Peraltro, il paese asiatico è tra i massimi esperti in lavorazione di greggio particolarmente lurido, acido e pesante, proprio come quello venezuelano. Cosa che sanno fare bene anche gli Stati Uniti.

Nel 2025 la Cina ha importato dal Venezuela circa 450mila barili al giorno, con punte fino a 600mila. Acquisti condotti soprattutto dalla rete di raffinatori indipendenti cinesi (“teapots”) e spedizioni indirette (ship-to-ship con trasbordi in mare aperto) per aggirare le sanzioni alle quali il paese di Maduro è sottoposto.

Quanto petrolio importa la Cina dall’Iran?

Nel 2025 la Cina ha acquistato in media circa 1,38 milioni di barili al giorno di petrolio dall’Iran, quindi parliamo di oltre 3 volte quanto importato quotidianamente dal Venezuela. Non solo, quasi la metà (il 47%) delle importazioni di petrolio via mare della Cina provengano dal Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz.

Oltre ai 1,3 milioni di barili dall’Iran, dall’Arabia Saudita quasi due milioni, dall’Iraq 1,2 milioni, dal Kuwait mezzo milione, dagli Emirati quasi un milione di barili.

Lo Stretto di Hormuz è strategico anche per il commercio di gas naturale liquefatto, soprattutto perché dal Qatar, secondo esportatore al mondo del combustibile, ne partono oltre 52 miliardi di dollari.

In generale, sono ottanta milioni le tonnellate di Gnl che il Qatar esporta ogni anno, e l’80% si dirige proprio verso i mercati asiatici. Di questi, ben 20 milioni di tonnellate vengono scaricate annualmente presso i rigassificatori cinesi. Parliamo di gnl, cioè gas liquefatto che dovrà essere lavorato.

Per aggirare il problema, alcune compagnie circumnavigano il capo di Buona Speranza, in Africa. Il che porterà aumenti di almeno la metà.

Infine, poco percorribile resta la strada di aumentare la produzione per abbattere i costi. Secondo gli analisti l’OPEC attualmente ha poca capacità inutilizzata da aggiungere all’offerta, a eccezione di Arabia Saudita ed Emirati Arabi che avranno anch’essi difficoltà a esportare greggio finché la navigazione nel Golfo non tornerà alla normalità.

