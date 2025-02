Venere abitabile come la Terra? Uno studio ci dà la risposta

Astronomi hanno usato la composizione dei gas vulcanici per stabilire se Venere, considerata gemella della Terra, sia mai stata abitabile.

Venere, meravigliosamente splendente nel cielo serale di questi giorni e spesso considerata la gemella della Terra, potendo vantare dimensioni, composizione, massa e distanza dal Sole simili. Ci si chiede dunque se fosse abitabile o lo sia mai stata.

Ma mentre il nostro bel pianeta è (ancora) coperto di vasti oceani e rigogliose foreste, Venere è decisamente inospitale alla stragrande maggioranza della vita per come la conosciamo: strati su strati di nubi di acido solforico, terre aride solcate da valli, montagne e migliaia di vulcani, temperature infernali (475 gradi, in media).

Si ritiene che molte di queste scioccanti differenze siano emerse tra i 250 milioni e i 3 miliardi di anni fa, a causa della cosiddetta Grande Transizione Climatica (Great Climate Transition, in inglese), durante la quale un’elevata attività vulcanica provocò forti emissioni di anidride carbonica e solforosa, scatenando un effetto serra fuori controllo.

Venere abitabile? Scienziati cercano risposte

Eppure, potrebbe esserci stato un tempo in cui anche su Venere era presente un clima temperato e acqua allo stato liquido, prima che essa si trasformasse nell’agghiacciante monito per le attività umane che è oggi: un gruppo di astronomi si è messo al lavoro per esplorare proprio questa possibilità.

CONTINUA A LEGGERE

5,0 / 5 Grazie per aver votato!