Venditore Folletto: come si diventa, quanto guadagna, se conviene

Vediamo come si diventa un venditore folletto, quanto guadagna, quali sono i requisiti principali e se conviene diventare venditore.

Il venditore Folletto è colui che, tramite il classico “porta a porta“, propone questo aspirapolvere a quanti gli aprono cortesemente la porta di casa. Oppure, organizzando dei meeting di presentazione dinanzi a più persone. Anche quando la persona non è interessata, lascia comunque un dépliant con tante informazioni sul prodotto e sull’azienda.

Il Folletto è un aspirapolvere prodotto da Vorwerk, un’azienda tedesca nata subito dopo la Prima guerra mondiale, cavalcando l’onda della nascita degli aspirapolveri avvenuta negli Stati Uniti d’America.

Werner Mittelsten Scheid, fondatore della società teutonica, capì però che la semplice esposizione in vetrina dei prodotti non bastava per convincere il pubblico e così si inventò le dimostrazioni “porta a porta” e la vendita diretta a casa dei clienti. Presto il sales concept di Vorwerk arriva anche in Italia, fin dal 1938.

Di seguito vediamo come si diventa un agente Folletto, quali sono i requisiti, quanto guadagna e se conviene intraprendere questa professione.

Chi produce l’aspirapolvere Folletto?

L’aspirapolvere Folletto viene prodotto dall’azienda tedesca Vorwerk, nata subito dopo la rovinosa, per la Germania, Prima guerra mondiale. La società, fondata da Werner Mittelsten Scheid, aveva intravisto negli aspirapolveri gli elettrodomestici rivoluzionari del futuro. Essi infatti erano da poco nati negli Stati Uniti d’America, da dove Werner Mittelsten Scheid era da poco tornato.

Tuttavia, quest’ultimo, in Germania dall’America non introdusse solo questo prodotto in aiuto delle casalinghe. Bensì, anche il modo di venderlo: porta a porta, proponendoli direttamente a casa dei clienti.

Non solo, nel 1930, un periodo economico piuttosto difficile per la Germania e l’Europa tutta, Vorwerk cambia il design degli aspirapolveri, rendendoli più snelli e multi-funzione. Nasce così il Folletto, ma anche una rete di uffici commerciali che si diffuse presto in tutto il paese teutonico. Ma anche oltre confini: infatti, nel 1938 venne fondata in Italia la Vorwerk Folletto.

Dunque, con un solo prodotto, la Vorwerk aveva introdotto 3 novità: un aspirapolvere piccolo e maneggevole, la vendita “porta a porta“, la figura del venditore a domicilio. Il tutto, con un’assistenza post-vendita molto efficace, ma anche una formazione costante del personale.

Negli anni, Vorwerk ha registrato una crescita costante in termini di fatturato e di dipendenti. Contando su oltre 20.000 addetti, di cui 4.300 agenti Folletto.

Il successo di Vorwerk è legato però anche a un altro prodotto molto utilizzato nelle case: il Bimby, robot da cucina tuttofare.

Come diventare un venditore Folletto?

Per diventare un Agente Folletto hai 2 strade:

recarti presso un punto vendita e lasciare un tuo Cv;

compilare il form presente sul sito ufficiale a questo link, con i tuoi contatti e sarai ricontattato. Il form consta di pochi campi da compilare, come il seguente.

Le figure professionali principali in Vorkerk sono 3:

Folletto Sales Master: il classico Promotore Vendita, il ruolo entry level per entrare in azienda. E’ guidato dal Capo Gruppo e dal Capo Distretto;

L’Agente di Commercio: la figura aziendale a cui è affidata la dimostrazione del prodotto e lo sviluppo contrattuale del brand;

Sales Force Leadership: ricopre di fatto la posizione di Capo Gruppo. Stimola il team e lo supporta.

Quali sono i requisiti per diventare un venditore Folletto?

La politica dell’azienda che produce questo elettrodomestico non prevede limiti di età o esperienza pregressa per diventare un Agente folletto. Ciò che conta, dunque, è la voglia di lavorare, una notevole empatia, passione per i lavori dinamici e a contatto con le persone. Non possono mancare cura del proprio aspetto e notevoli capacità di comunicazione.

Come in molti lavori, serve però tanta pazienza e abnegazione oltre che notevole capacità di problem solving.

Infatti, anche una persona senza esperienza lavorativa può diventare un agente Folletto, visto che la società punta molto sulla formazione iniziale e in itinere. Forgiando nella propria Accademy i suoi venditori.

Quanto guadagna un venditore Folletto?

Un agente folletto punta molto sulle provvigioni legate alle vendite (del primo prodotto, ma anche di elementi aggiuntivi come ricambi, accessori, set completi, ecc.), che in media sono comprese tra il 9% e il 16%. Partendo comunque da uno stipendio base.

Secondo una stima di Daniele Serrami – direttore vendite di Vorwerk Italia – riportata da Money, uno stipendio di un venditore dell’aspirapolvere folletto può andare dai 1.400 euro ai 3.000 euro. Diciamo che per ambire a un buono stipendio dovrebbe “piazzare“ tra i 10 e i 12 apparecchi al mese.

Un case study singolare, che ha fatto il giro dei Social, è quello di Sandro Falzoi, che nel 2024 ha venduto ben 2.092 aspirapolvere, una media impressionante di quasi 6 al giorno. Premiato come Primo Agente d’Italia.

Conviene fare il venditore Folletto?

Il lavoro di agente Folletto è indicato per quanti sono disposti al rapporto con il pubblico, in particolare, il “porta a porta“. Serve forte determinazione e forza di volontà, per non arrendersi ai primi rifiuti e porte non aperte.

Un venditore Folletto deve avere forte capacità comunicativa e persuasiva, dunque si consiglia questa professione a chi è portato per convincere il prossimo. Per quanto possa già contare su un marchio riconosciuto.

Il lavoro è consigliabile infine a chi cerca uno stipendio commisurato ai risultati e non un fisso.

Conclusioni

