Idrico e fotovoltaico insieme: 2 progetti italiani rivoluzionano il green

Parliamo degli impianti fotovoltaici galleggianti di Venaus, in Val di Susa e della copertura del canale di presa di Narzole.

Le energie rinnovabili si propongono da tempo come soluzione agli idrocarburi, molto più inquinanti, per quanto, comunque, la loro utilizzazione si è mostrata limitata e non sostitutiva di questi ultimi.

In Italia due progetti ideati da Enel molto interessanti propongono una soluzione combinata tra idrogeno e fotovoltaico:

gli impianti fotovoltaici galleggianti di Venaus, in Val di Susa; a copertura del canale di presa di Narzole, in provincia di Cuneo.

L’impianto fotovoltaico galleggiante di Venaus

Come riporta Il Giornale, a Venaus sulla vasca di raccolta della centrale idroelettrica è stato costruito un impianto fotovoltaico galleggiante, con pannelli flottanti disposti direttamente sulla superficie dell’acqua, senza occupare nuovo suolo.

In questo modo l’impianto, oltre a produrre energia pulita, riduce l’evaporazione dell’acqua del bacino. Un meccanismo che ne migliora le prestazioni.

Il progetto è partito nel 2023 con un impianto da 1 MW, potenziato poi nel 2024 fino a 2 MW, con una produzione di circa 2,4 GWh all’anno.

Come funziona? I pannelli della struttura sono bifacciali, cioè dotati di celle solari in grado di assorbire la luce su entrambi i lati, garantendo 1.200 MWh annui prodotti. Servendo così oltre 100 mila famiglie, evitando emissioni nell’aria di oltre 100 mila tonnellate di CO2 all’anno.

La copertura con pensiline fotovoltaiche di un canale a Narzole

A Narzole – comune della provincia di Cuneo, situato al confine con le Langhe, con circa 3.500 abitanti – invece, l’innovazione riguarda la centrale idroelettrica storica inaugurata nel 1946. E’ stato effettuato un intervento di copertura con pensiline fotovoltaiche del canale di adduzione della centrale.

In questo modo, è in grado di generare 5,75 MW idroelettrici e 1 MW fotovoltaico, con una produzione media annua pari a circa 23 GWh dalla componente idroelettrica e 1,3 GWh da quella solare.

Qui il risultato è ancora più efficiente del primo progetto in termini di riduzione della produzione di Co2 nell’aria, dato che parliamo di circa 14.500 tonnellate. Mentre in termini di beneficiari, parliamo di oltre 8.000 famiglie.

Vantaggi di entrambi gli impianti

Ecco un riepilogo dei vantaggi prodotti da entrambi gli impianti:

messa in sicurezza degli argini;

presenza di sistemi di monitoraggio e videosorveglianza dei bacini;

riduzione dell’evaporazione dell’acqua;

creazione di un nuovo tratto di pista ciclabile illuminata e accessibile;

impatto ambientale notevolmente ridotto, in termini di consumo del suolo e paesaggistico.

Ci piace infine la frase espressa nelle conclusioni dell’articolo:

L’acqua resta al centro, ma lavora insieme al sole

