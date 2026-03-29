Vangelo di Giuda: cosa c’è scritto?

Vediamo cos’è il Vangelo di Giuda e qual è il suo contenuto, se è autentico e la sua storia.

Articolo in sintesi: Cos’è il Vangelo di Giuda? Si tratta di un testo scritto in lingua copta nel II secolo in Alessandria d’Egitto, prodotto dal cosiddetto gnosticismo cristiano. Viene considerato un vangelo gnostico e apocrifo, dunque non riconosciuto come vangelo ufficiale. Cosa dice il Vangelo di Giuda? Riporta alcune conversazioni tra Gesù e l’apostolo Giuda Iscariota, negli ultimi giorni di vita di Cristo. Quest’ultimo riteneva Giuda il suo discepolo preferito, unico capace di poter comprendere e diffondere il suo messaggio, trasmettendogli complessi temi di cosmogonia. Sarebbe stato lo stesso Cristo a chiedere a Iscariota di tradirlo, affinché si compisse pienamente la sua missione. Il Vangelo di Giuda è un fake? Il testo viene ritenuto autentico, ma i pareri discordanti riguardano sia la traduzione che il ruolo di Giuda. Le contestazioni principali riguardano il fatto che Giuda non sia un eroe, anzi, c’è chi insiste sulla sua falsità e doppiogiochismo.

Cos’è il Vangelo di Giuda?

Il Vangelo di Giuda è un vangelo gnostico e apocrifo, rientrante tra quelle opere prodotte nel colto ambiente intellettuale di Alessandria d’Egitto esistito nel II secolo, in quella corrente mistico-filosofica nota appunto come gnosticismo cristiano. E’ apocrifo poiché non rientra tra i vangeli ufficiali e riconosciuti, scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Con la fine dello gnoticismo, il Vangelo di Giuda è andato perduto, restando in circolazione per secoli solo brevi citazioni. Tuttavia, nel 1978, fu ritrovato un manoscritto presso El Minya, in Egitto. La lingua era quella copta, scritta su un papiro legato da un laccio di pelle, per un totale di 66 pagine e 4 opere così suddivise:

una recensione della Lettera di Pietro a Filippo (pagine 1-9); una recensione della Prima apocalisse di Giacomo (pagine 10-32); il Vangelo di Giuda (pagine 33-58); alcuni frammenti di un testo provvisoriamente denominato Allogenes (“Libro dell’Allogeno”) (pagine 59-66), rispetto ai primi inedito e mai apparso in altri manoscritti.

Per risalire al periodo, è stato analizzato il carbonio 14 in esso contenuto: secondo gli esperti risalirebbe tra il 220 e il 340 d.c.

Il manoscritto fu poi acquistato nel Duemila dall’antiquaria originaria di Zurigo Frieda Nussberger-Tchacos, per circa 300.000 dollari. Affinché non si deteriorasse, l’anno seguente lo diede in concessione alla Maecenas Foundation for Ancient Art di Basilea. E’ stato poi esposto al pubblico per la prima volta il 6 aprile 2006 a Washington (Usa), nella sede della National Geographic Society, il che alimentò molto interesse verso questa opera e rinverdì l’interesse verso la figura di Giuda.

In particolare, su quale sia stato il suo vero ruolo, trattato negativamente dai vangeli ufficiali.

Cosa c’è scritto nel Vangelo di Giuda?

Il Vangelo di Giuda riporta alcune conversazioni tra Gesù e l’apostolo Giuda Iscariota, noto per aver tradito Cristo per 30 denari, baciandolo sulla guancia tra la folla nel Tempio come segnale pattuito con i gendarmi al fine di individuarlo, arrestarlo e consegnarlo al prefetto Ponzio Pilato. Il quale, dopo averlo sottoposto al giudizio della gente presente, lo condannerà alla crocifissione.

Il manoscritto non fu scritto da Giuda, ma da cristiani gnostici seguaci di Gesù. Ritrovato in Egitto nel 1978, è stato restaurato a partire dal 2001 ed esposto al pubblico per la prima volta nel 2006 a cura della National Geographic Society.

Si tratta di unl testo sacro fondamentale dei Sethiani, detti anche Seziani, membri di una corrente del Cristianesimo delle origini che si rifaceva a Seth, il terzo figlio di Adamo, indicato dagli gnostici come il capostipite degli pneumatici o spirituali. Anche ritenuto depositario di una segreta rivelazione divina.

Orbene, la “stirpe di Set” tendeva a riabilitare tutti i personaggi ritenuti riprovevoli nell’Antico Testamento: si pensi a Esaù, Cam, gli abitanti di Sodoma e Gomorra, Caino e appunto Giuda Iscariota. Costoro godevano della loro simpatia avendo sofferto ed essendo stati maledetti da Hysteraa, il Demiurgo, denominazione con la quale si individuava il Dio crudele veterotestamentario.

In un passo di tale vangelo, infatti, Gesù deride i discepoli che pregano l’entità che loro credono essere il vero Dio, ma che è in realtà era appunto il malvagio Demiurgo.

Contrariamente rispetto a quanto fanno i vangeli ufficiali, il Vangelo di Giuda ritiene che il gesto dell’apostolo non fu un tradimento, ma l’esecuzione di un ordine di Gesù stesso, affinché il corso degli eventi che aveva progettato fosse adempiuto. Una visione compatibile con lo gnoticismo.

Il tradimento avrebbe di fatto permesso a Gesù di liberarsi dai suoi vincoli fisici. Secondo il Vangelo di Giuda, inoltre, Gesù avrebbe trasmesso i suoi insegnamenti al solo Guida. Ritenendo gli altri inadatti per questo compito.

Il Vangelo di Giuda racchiuderebbe gli ultimi giorni di vita di Cristo, individuando in Giuda Iscariota il suo discepolo prediletto. A lui avrebbe esposto una complicata cosmogonia dove compaiono numerosi esseri sovrumani: angeli, angeli del caos, eoni e luminari. Tutti guidati dallo Spirito supremo.

Infine, Gesù avrebbe spiegato a Giuda l’esistenza di 2 specie di esseri umani:

uomini dall’anima immortale (equivalenti ai cosiddetti “pleromatici” o “uomini di luce” dello gnosticismo), creati da Dio secondo l’archetipo; uomini mortali, discendenti da Adamo e generati da un angelo del caos. Rappresentano la maggioranza degli esseri umani e non sono in grado di raggiungere la salvezza e praticano culti in onore di un falso dio, non conoscendo affatto la natura del vero Dio.

In realtà, il testo è stato oggetto di più traduzioni, tra loro non univoche. Non mancano versioni che addirittura individuano Giuda come il demonio; altre che non ritengono Giuda un eroe ma, semplicemente, il testo deriderebbe gli altri apostoli e ciò, erroneamente, avrebbe dunque riabilitato di riflesso la sua figura.

Il Vangelo di Giuda è un falso o è autentico?

Come intuibile, intorno al Vangelo di Giuda circolano pareri discordanti, per quanto, comunque, in dubbio non viene messa la sua autenticità, quanto il significato reale del suo contenuto. Possiamo suddividerle in 3 tipologie:

il testo è autentico, ma anche figlio del suo tempo, scritto molto dopo la morte di Cristo (intorno al 180 d.c.) e dunque frutto di una rivalutazione intorno a Giuda e agli altri apostoli da parte di una fazione risentita rispetto al cristianesimo classico (lo gnosticismo); il testo non costituirebbe una nuova fonte dottrinale tale da potersi paragonare o contrapporre efficacemente alle fonti tradizionali. Riprende fatti già noti e consoliderebbe il mistero del tradimento, strumento funzionale alla missione di Gesù sulla terra: cattura, condanna a morte, resurrezione; non può esserci alcuna riabilitazione per Giuda. Fa il doppio gioco, è un bugiardo e un superbo. Il testo deve restare apocrifo e non assimilabile alle fonti ufficiali.

Fonte:

Wikipedia

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