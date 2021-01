Altro che orgoglio curvy: Vanessa Incontrada usa controfigura nello spot Activia

Da diversi anni ha preso piede nel mondo della moda e della Tv l’orgoglio curvy. Vale a dire l’orgoglio di quelle donne “diversamente magre” che sono orgogliose delle loro imperfezioni. Il che è stato anche colto al volo dal business, visto che le case di moda hanno iniziato a proporre sfilate per taglie forti, sono partiti concorsi di bellezza, in tv si vedono discorsi strappalacrime e spot ben mirati a quel target.

Una delle principali portavoce di questa nuova corrente controculturale è Vanessa Incontrada, che qualche anno fa a Sanremo fece un discorso toccante sul tema. Lei spesso perculata sui Social per il suo fisico non più come quello dei primi anni. La Incontrada è anche testimonial dello yogurt Activia, che aiuterebbe ad andare in bagno. Prendendo il posto di Alessia Marcuzzi, che per anni ha svolto quel ruolo.

Peccato però che nello spot la Incontrada si faccia aiutare da una controfigura con ben’altra taglia. Ecco il video che la smaschera.

Spot Activia Incontrada

Come fa notare Il Primato Nazionale, nello spot si vede Vanessa Incontrada venire sostituita da una donna con taglia non superiore alla 38. Per non farsi sgamare, gli ideatori dello spot hanno fatto indossare alla controfigura gli stessi abiti della showgirl ed attrice spagnola. Per fingere che sia lei a compiere i movimenti di un salutare stretching mattutino.

Giudicate voi:

Così Activia aveva spiegato la scelta ricaduta su Vanessa Incontrada:

L’attrice e showgirl spagnola, ma ormai italiana d’adozione, incarna perfettamente quei principi di bellezza al naturale, equilibrio e positività che collimano con i valori della marca

In effetti, la storica testimonial Alessia Marcuzzi, aveva un ventre troppo piatto e perfetto per la causa. Quanto meno, però, era reale. Il caso ricorda quello di un’altra orgogliosa delle imperfezioni…delle altre: la cantante Adele. Ne ho parlato qui.