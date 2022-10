Gli ambientalisti attaccano un ecologista come Van Gogh

Vincent Van Gogh è stato un ecologista per antonomasia, uno che la Natura l’ha amata e raffigurata egregiamente sulle proprie tele sofferte. Natura che trasponeva il suo stato interiore tormentato. Ma forse questo gli ambientalisti moderni non lo sanno.

E’ quanto accaduto a Londra, precisamente alla National Gallery, dove una coppia di militanti ecologisti appartenenti al movimento anti-petrolio ‘Just Stop Oil‘, ha sfregiato un suo famoso dipinto, I Girasoli, con una zuppa commestibile. I Girasoli ha un valore stimato di circa 84 milioni di euro ed è una delle 5 varianti esistenti dell’opera del pittore olandese.

Come spiega Il Giornale, i due attivisti-vandali appartengono al movimento Just StopOil, nato per chiedere di fermare immediatamente tutti i progetti di estrazione del gas e del petrolio che il governo britannico guidato da Liz Truss vuole attuare tramite la concessione di nuove licenze.

Un progetto simile a quanto sta accadendo in Germania, dove si sta pensando di aprire le centrali a carbone e contro la quale Greta addirittura chiede di non spegnere le centrali nucleari (ne abbiamo parlato qui).

Ecco la scena, che per me che amo Van Gogh è a dir poco drammatica:

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU