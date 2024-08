Papa Francesco cita il Vaiolo delle scimmie, preparandoci alla prossima Pandemia

Papa Francesco dalla finestra di Piazza San Pietro, per l’Angelus, ha lanciato un monito terribile sul Vaiolo delle scimmie.

Come ogni domenica, ieri mattina alle 12 in punto, Papa Francesco si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico, in Piazza San Pietro, per la tradizionale preghiera dell’Angelus. Tra i vari moniti, non è mancato un accenno al Vaiolo delle scimmie, parlando di emergenza globale.

Le parole di Papa Francesco sul Vaiolo delle scimmie

Ecco le parole di Papa Francesco:

Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie, che costituisce ormai un’emergenza sanitaria globale Prego per tutte le persone contagiate, specialmente la popolazione della Repubblica Democratica del Congo, così provata. Esprimo la mia vicinanza alle Chiese locali dei Paesi più colpiti da questa malattia e incoraggio i governi e le industrie private a condividere la tecnologia e i trattamenti disponibili affinché a nessuno manchi l’adeguata assistenza medica

Qui abbiamo però parlato del reale pericolo indotto dal Vaiolo delle scimmie. Almeno ufficialmente. Non dimentichiamoci che nei laboratori del Mariland il caro Fauci nel 2022 forse ci ha riservato qualcosa di più grosso, che è giunto il momento di scatenare, affievolitosi ormai lo spauracchio del Covid-19.

