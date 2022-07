Vaiolo delle scimmie, OMS: ‘rapporti omosessuali veicolo principale’

L‘Organizzazione Mondiale della Sanità da una settimana è tornata alla carica riguarda il Vaiolo delle scimmie, approfondendo il virus che da maggio si è particolarmente diffuso in Europa. Parlando comunque di emergenza Globale. In queste ore ha confermato un sospetto: i rapporti omosessuali costituirebbero il veicolo principale di diffusione del virus.

Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa ha parlato di rischio maggiore di contrarre il vaiolo delle scimmie

per lo più tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini. Questo può essere un messaggio difficile, ma esercitare cautela può salvaguardare te e la tua comunità più ampia

Pertanto il maggior veicolo di contagio dell’infezione di monkeypox virus rimane quello dei «maschi che fanno sesso con maschi» (msm), cioè i rapporti omosessuali.

Kluge ritiene che dunque, per quanto siano importanti i vaccini, da soli non bastano. Ma occorre avere comportamenti «sessualmente responsabili», riducendo la tendenza alla promiscuità. Vale a dire riducendo «il contatto pelle a pelle durante i rapporti sessuali», e «sui gruppi a più alto rischio di infezione».

Kluge raccomanda anche di evitare il più possibile la promiscuità se si è contratti il vaiolo delle scimmie o si ha il sospetto di esserne infetti. Il direttore dell’Oms usa queste parole:

isolati se puoi, non fare sesso mentre ti stai riprendendo e non partecipare a feste o grandi raduni in cui si verificheranno contatti ravvicinati