Vaccino Pfizer: alcuni lotti provocano più decessi? Il video inquietante

Un terno a lotto. Il gioco di parole è facile, lo so. Ma tant’è. In effetti che il vaccino mRna fosse un terno al lotto l’ho sempre pensato. Sebbene più per il fatto che ogni organismo può rispondere diversamente ad un vaccino sperimentale, del quale si conosce ancora poco.

Ed invece, a quanto pare il vaccino Pfizer è letteralmente un terno al lotto. Nel senso che la reazione avversa potrebbe derivare proprio dal lotto utilizzato.

Il video che vi propongo di seguito mostra come alcuni lotti del vaccino Pfizer negli Usa abbiano provocato più morti ed effetti collaterali di altri.

Vaccino Pfizer decessi: alcuni lotti più pericolosi?

Il sempre ottimo Massimo Mazzucco ha pubblicato un video nel quale si mostra come, sul sito del VAERS, dove vengono riportati anche gli effetti avversi del vaccino Pfizer/Biontech, alcuni dei tanti lotti somministrati abbiano causato di gran lunga molti più decessi e pesanti effetti collaterali di altri.

Il che è inquietante, perché, a questo punto, più che un terno al lotto, si tratta davvero di una roulette russa.

Come riporta Wikipedia, il VAERS – acronimo di Vaccine Adverse Event Reporting System – è un programma statunitense per la sicurezza dei vaccini, co-gestito dai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie Centers for Disease Control and Prevention e la Food and Drug. E’ stato istituito nel 1990.

Può essere consultato qui.

Ecco il video:

