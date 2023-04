Vaccino Covid, Vaticano ha insabbiato verità su effetti collaterali tra religiosi

Gli effetti collaterali del vaccino mRNA per contrastare il Covid-19 – ora lievi, ora moderati, ora gravi, ora mortali – stanno emergendo sempre più a distanza di quasi due anni dalla sua inoculazione a livello mondiale. Sebbene la verità debba sgomitare molto tra insabbiamenti, calunnie, minacce e omertà.

Anche il Vaticano, a quanto pare, è complice di censure sugli effetti collaterali patiti dai suoi religiosi dopo l’inoculazione del vaccino Covid-19 basato sulla tecnica innovativa mRNA.

La censura del Vaticano sugli effetti collaterali del vaccino Covid-19 tra i prelati

Ernest Williams ha iniziato a esprimere le sue preoccupazioni al Vaticano sugli effetti collaterali derivanti dal vaccino Covid-19

Come riporta Gloria.tv, Ernest Williams, un ingegnere qualificato che vive a Zurigo, in Svizzera, ha iniziato a esprimere le sue preoccupazioni sui pericoli delle iniezioni di Covid-19 all’inizio del 2021 al Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano.

Il cardinale Peter Turkson, allora prefetto, era a conoscenza di religiosi che avevano subito gli effetti delle iniezioni Pfizer. Ha accettato di ospitare un seminario di due giorni per affrontare le preoccupazioni. Il workshop è stato programmato per tre volte, l’ultima nel gennaio 2022.

Alla fine del 2021, Czerny ha sostituito Turkson e il processo è ricominciato da capo. Nell’aprile 2022, Williams è stato invitato a presentare un’altra proposta che ha preparato con medici specialisti e importanti genetisti e immunologi. Poi di fatto presentata nel giugno 2022.

Ma il risultato finale è stato completamente diverso, annacquato: il workshop è stato bloccato con la scusa insulsa che il dipartimento “non aveva le risorse” per organizzare l’evento, anche se Williams si era offerto di occuparsi di tutta l’organizzazione, compresi i costi .

Ciò nonostante, Ernest Williams non si è arreso, ottenendo che alla fine del 2022 l’Accademia delle scienze vaticana, ora guidata da Turkson, avrebbe dovuto affrontare le preoccupazioni sulle iniezioni di Covid-19 a partire dal settembre 2023.

Vedremo se qualcosa emergerà. Una cosa è certa: sono lontani i tempi in cui la Chiesa contrastava la Scienza nella spiegazione della verità. Oggi il Demonio si annida anche nelle Big Pharm e non c’è nessuno disposto a schiacciarlo…

