Vaccino Covid provocava aborti e danni agli organi: ma i governi hanno taciuto

Emergono nuove verità taciute sugli effetti del vaccino Covid, grazie all’amministrazione Trump e Kennedy jr. alla Sanità.

Le verità sul vaccino Covid-19 continuano a venire fuori, per quanto, purtroppo, in ritardo e dopo che hanno già fatto tanti danni in giro per il mondo. I governi nazionali, quello americano, probabilmente sapevano di questi rischi, ma hanno preferito tacere per non alimentare il già diffuso scetticismo nella popolazione. Tanto da dover già così arrivare a imporre infamie come il Green pass per costringere a vaccinarsi.

Per fortuna, con l’amministrazione Trump e Kennedy jr. alla Sanità, le verità stanno emergendo con maggiore forza e velocità. Per quanto in Italia i media mainstream non ne parlino. La classe medica è stata quasi interamente zelante fino al principio, mentre la magistratura non si è mai mossa.

Il governo Biden ha taciuto sugli effetti del vaccino Covid-19

Un nuovo rapporto della Commissione per la Sicurezza Interna del Senato accusa le agenzie sanitarie federali di non aver informato il pubblico sui potenziali effetti collaterali dei vaccini a mRNA contro il COVID-19, in particolare sul rischio di miocardite nei giovani maschi.

Come scrive Maurizio Blondet:

il rapporto suggerisce che l’amministrazione Biden abbia minimizzato questi rischi per evitare di aumentare l’esitazione vaccinale. Il Dott. Jordan Vaughn, Presidente della Microvascular Research Foundation, ha testimoniato mercoledì a Capitol Hill, durante la prima udienza della Sottocommissione Permanente sulle Indagini, sugli effetti collaterali negativi del vaccino contro il COVID-19, criticando la decisione presa nel 2021 dai funzionari della sanità pubblica di non emettere un messaggio sull’Health Alert Network quando sono emersi i maggiori rischi derivanti dal vaccino contro il COVID-19.

Letteralmente il compito della FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia che autorizza i farmaci). Il compito del CDC è quello di regolamentare i nostri prodotti e informare i medici e i cittadini sui pericoli che potrebbero incontrare non appena li vedono

ha detto Vaughn. Il quale ha poi aggiunto:

Quell’avviso di allerta sanitaria avrebbe detto ai medici di stare attenti perché sta succedendo proprio questo

Gli aborti provocati dal vaccino Covid-19

Palesi sarebbero poi i danni sulle donne gravide, tanto da generare aborti (fintamente) spontanei.

This is horrifying.



An OB-GYN says the COVID shots “MIRRORED” the effects of chemical ABORTION drugs—and the government knew what it was doing.



Dr. @jathorpmfm pointed to the infamous Shimabukuro study, published in the New England Journal of Medicine, which claimed the… pic.twitter.com/q4TNLwcYO2 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 21, 2025

Nelle donne al 1° trimestre di gravidanza accresce il rischio d’aborto del 82%, e del 12,6% nelle altre. Lo si sa da aprile 2021. Lo ha riferito all’udienza in Senato il dr. Thorp, famoso ginecologo.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani di Robert Kennedy jr smetterà di raccomandare la vaccinazione di routine contro il COVID per bambini e donne incinte. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomandano attualmente la vaccinazione per tutti i bambini dai sei mesi in su.

Negli Stati Uniti sono stati autorizzati tre vaccini contro il COVID-19: le vaccinazioni a base di RNA messaggero di Moderna e Pfizer/BioNTech e il vaccino a base di proteine ​​di Novavax.

