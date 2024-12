Vediamo come funziona il vaccino contro il cancro e a che punto sia la ricerca su questo tipo di cura che dà tante speranze.

Il vaccino contro il cancro non è certo una novità. Intanto, va subito detto che non si tratta di una terapia per prevenire l’insorgenza di un cancro, come la denominazione vaccini potrebbe erroneamente indurre a pensare. Invece, si tratterebbe di una terapia per ridurre di molto la massa tumorale già presente. Dunque, è un trattamento che interverrebbe a diagnosi confermata.

Dall’inizio degli anni ’90, il vaccino BCG è stato usato per trattare il cancro alla vescica. Inizialmente, è stato progettato per combattere la tubercolosi, ma si è rivelato efficace contro questa particolare malattia oncologica (anche contro la lebbra). Sebbene gli scienziati non abbiano ancora scoperto perché sia efficace anche per l’altro problema.

È stato poi possibile realizzare il nuovo vaccino l’mRNA Moderna contro il melanoma (cancro della pelle), durante i test preliminari dimezzare il rischio di ricaduta e morte tra i soggetti. Deve però ancora passare attraverso la terza fase del test.

Nel 2010 è stato approvato il vaccino «Provenge », che aiuta nella lotta contro il cancro alla prostata. Dal 2015 è stato usato il vaccino «Tangilik », contenente un virus oncolitico a base di herpes. Aiuta a combattere il melanoma che provoca gli stessi sintomi dell’herpes.

In Russia si sta ultimando la realizzazione di un nuovo vaccino contro il cancro. Ad oggi sa sa che sia in grado di ridurre dell’80% il volume del tumore nell’adenocarcinoma intestinale negli animali. Izvestija ha interpellato Direttore generale della NMIC Radiology del Ministero della Salute della Russia, principale oncologo del Ministero della Salute della Russia, accademico dell’Accademia delle Scienze russa e RAO, Andrei Kaprina. E il Direttore dell’Istituto di ricerca di diagnosi sperimentale e terapia tumorale dell’oncologia NMIC, Blokhin Vyacheslav Kosorukov.

Vaccino contro il cancro: a che punto è la ricerca

Per creare un vaccino anticancro, gli scienziati devono identificare gli antigeni per ogni tipo specifico di cellula tumorale. Secondo loro, il sistema immunitario stimolato dal farmaco determinerà quali cellule dovrebbero essere distrutte. Gli scienziati hanno identificato diversi modi in cui i vaccini dovrebbero funzionare e ora stanno cercando di mettere in pratica queste idee.

I vaccini contro il cancro possono anche includere farmaci basati su virus oncolici. Contengono virus che possono infettare e distruggere le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane. A differenza dei vaccini immunitari, qui il corpo stesso non sta combattendo il cancro, ma ha introdotto virus.

Per quanto concerne la ricerca in Russia, recentemente, sono stati compiuti progressi grazie allo sviluppo di vaccini al coronavirus mRNA, il principio stabilito nel loro lavoro è stato richiesto nel campo dell’oncologia. Tutti i principali centri di ricerca stanno cercando di lavorare in questa direzione, ottenendo determinati risultati.

In Russia, i vaccini contro l’mRNA sono stati selezionati per studi clinici sull’uomo, che inizieranno principalmente ad essere utilizzati per il melanoma, poiché con una forma superficiale di cancro è più facile rintracciarne l’effetto. L’elenco delle malattie potenzialmente curabili in futuro potrebbe includere cancro ai polmoni, alcuni tipi di cancro gastrointestinale e cancro ai reni.

Il vaccino russo per il cancro è stato sviluppato da scienziati del Gamalei Research Center for Epidemiology and Microbiology, dell’oncologia Blokhin NMIC e dell’Herzen Moscow Cancer Research Institute, che fa parte della NMIC Radiology del Ministero della Salute della Federazione Russa. Ricerche preclinica su di esso sono in circolazione da tre anni.

Esperimenti sui vaccini hanno dimostrato che è in grado di ridurre del 75 – 80% le dimensioni dell’adenocarcinoma intestinale maligno negli animali. Ciò ha permesso lo sperimentale continuare a vivere con il tumore e non morire a causa sua.

Come funziona vaccino contro il cancro

Verrà creato un nuovo vaccino a base di mRNA per ogni persona specifica in base ai cosiddetti «passaporti del tumore». Un’analisi delle caratteristiche genetiche delle cellule tumorali dovrebbe mostrare come regolare il vaccino in modo che l’immunità del paziente inizi a combatterle.

Gli scienziati sono solo all’inizio del percorso per creare una gamma completa di vaccini contro il cancro. Devono risolvere molti problemi che impediscono loro di mettere in pratica ciò che dovrebbe funzionare in teoria. Vale la pena ricordare che non tutte le cellule tumorali generalmente hanno i loro antigeni unici, e questa è la condizione principale per lo sviluppo di un vaccino. Se dirigi il lavoro di immunità verso quegli antigeni che hanno anche cellule sane, un tale vaccino li distruggerà allo stesso tempo e le conseguenze di ciò possono essere pericolose.

Le cellule tumorali non attendono sempre rispettosamente il destino che il vaccino ha preparato per loro. Si evolveranno anche, cercando di sopravvivere sotto l’assalto della sorveglianza immunitaria. In alcuni casi, il vaccino prolungherà solo la vita.

Nella lotta contro il cancro, molto dipende dalle dimensioni del tumore. Anche se provochi la necessaria risposta immunitaria, potrebbe rivelarsi troppo debole per superare completamente l’oncologia. Sì, e l’immunità stessa può deludere il suo corpose è già abbastanza indebolito a causa di altre malattie o età. Anche se trovi un vaccino funzionante per un tipo specifico di cancro, dovrà comunque essere modificato per diversi gruppi di persone: anziani, bambini con malattie concomitanti.

Vale anche la pena considerare che lo sviluppo di vaccini contro l’mRNA comporta la creazione di farmaci personalizzati. Ovvero, ogni singolo paziente dovrà sviluppare il suo siero sulla base dell’analisi del tumore. Non sarà solo lungo a produrre un tale vaccino (e durante questo periodo il tumore avrà il tempo di cambiare), ma anche costoso.

Nel settembre 2024 è stata approvata una legge in Russia per consentire l’uso di farmaci personalizzati. Per cominciare, la prima delle tre fasi della ricerca clinica richiede l’autorizzazione del Ministero della Salute.

