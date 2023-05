Vaccini Covid, Procuratore del Texas indaga su manipolazione dati

In Texas il Procuratore generale vuole vederci chiaro sui vaccini anti Covid prodotti dalle multinazionali Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

Mentre l’Oms ha dichiarato la fine della Pandemia, comincia a muoversi anche la macchina giudiziaria in diverse parti del Mondo, per stabilire se sono stati commessi abusi e falsificazioni da parte di chi di dovere. Anche, ovviamente, sui vaccini Covid-19, quelli che hanno creato un’autentica guerra civile anche tra le persone comuni, che per diversi mesi si sono accusate, rispettivamente, di essere dei fessi o degli ignoranti. A seconda delle posizioni.

In Texas il Procuratore generale vuole vederci chiaro sui vaccini anti-Covid prodotti dalle multinazionali Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. In particolare, vuole scoprire tre cose:

se le società hanno falsificato l’efficacia e la sicurezza dei sieri

se hanno manipolato i dati della sperimentazione

se hanno effettuato ricerche sul guadagno di funzione

Su cosa indagherà il Procuratore generale del Texas

Oltre a quanto già detto, come riporta il sito ufficiale, la magistratura texana sta anche indagando se le aziende abbiano travisato l’efficacia dei loro vaccini Covid-19 e la probabilità di trasmettere Covid-19 dopo aver assunto i vaccini in violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act. L’indagine esaminerà anche la potenziale manipolazione dei dati della sperimentazione sui vaccini.

Esaminerà infine la controversa pratica delle aziende di riportare la metrica della “riduzione del rischio relativo” anziché della “riduzione del rischio assoluto” quando si discute pubblicamente dell’efficacia dei loro vaccini.

Perché l’indagine in Texas sui vaccini Covid è importante

Questa indagine è fondamentale giacché costringe le multinazionali che hanno visto gonfiare i propri fatturati in questi ultimi anni a consegnare documenti a cui il pubblico altrimenti non potrebbe accedere. Inoltre, tali multinazionali farmaceutiche hanno acquisito ancora più influenza sulle decisioni della politica. Una realtà in America già parecchio evidente, ma che si è imposta nel corso della Pandemia anche nell’Unione europea.

Queste le parole del Procuratore generale Paxton, che segue l’indagine:

Lo sviluppo del vaccino Covid-19 e le rappresentazioni fatte e la conoscenza di Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson sono di profondo interesse per la salute e il benessere del pubblico. Questa indagine mira a scoprire la verità Questa pandemia è stata un momento profondamente impegnativo per gli americani. Se un’azienda ha approfittato illegalmente dei consumatori durante questo periodo o ha compromesso la sicurezza delle persone per aumentare i loro profitti, sarà ritenuta responsabile. Se la politica della salute pubblica è stata sviluppata sulla base di ricerche imperfette o fuorvianti, il pubblico deve saperlo. Gli effetti catastrofici della pandemia e i successivi interventi imposti al nostro Paese e ai cittadini meritano un attento esame e stiamo perseguendo al massimo ogni accenno di illecito

Ha poi concluso:

Stiamo perseguendo al massimo ogni accenno di illecito!

