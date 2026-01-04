Vaccini Covid, in Olanda il primo processo contro Bourla e Bill Gates

Il tribunale di Leeuwarden ha spiccato un mandato di comparizione per Bill Gates e Albert Bourla per i loro rispettivi ruoli.

Di quanto accaduto durante la Pandemia non si parla più, forse per un oblio voluto forse per convenienza. Un po’ quanto accadde dopo la Seconda guerra mondiale, quando tutti vollero dimenticare. Ma i danni psicologici da lockdown e quelli fisici da vaccino sono presenti tra noi.

Nessuna ha ovviamente pagato. Ma un raggio di sole sta squarciando le nubi, in un paese non certo noto per il cielo terso e le giornale soleggiate: l’Olanda. In particolare Leeuwarden, una località situata nel Nord dei Paesi Bassi, di circa 110mila abitanti, capoluogo della provincia della Frisia.

Ad averlo istruito è stata la giustizia penale olandese dopo che diverse persone che hanno ricevuto il vaccino Covid hanno iniziato ad avere problemi di salute. Sebbene già diverse tra loro siano decedute.

Del resto il VAERS – database sui danni riportati dai vaccini Covid – segnala migliaia di casi di affetti avversi di persone che hanno sviluppato miocarditi, tumori, cecità, disturbi all’udito, e alla vista, culminati spesso con la cecità. Numeri peraltro sottostimati.

A rappresentare le vittime l’avvocata Peter Stassen, la quale in una conferenza stampa ha fatto sapere che saranno convocati esperti di fama internazionale, slegati dalle multinazionali farmaceutiche.

Tra costoro anche Catherine Austin Fitts, già membro dell’amministrazione di George H. Bush nel 1990, e attivissima negli anni della farsa pandemica nel denunciare l’assurdità e la dannosità delle misure di confinamento che venivano prese in quel periodo.

Covid, le tante bugie

Cesare Sacchetti ricorda come in uno studio pubblicato dal famigerato duo di virologi, Christian Drosten e Victor Corman, che nel gennaio del 2020 elaborarono il test PCR per individuare la positività al Sars-Cov-2, ammisero nella loro “ricerca” di non aver mai trovato un campione isolato del virus, ma piuttosto una simulazione al computer. E ancora oggi è così.

Secondo Sasha Latypova, ex dirigente proprio nel settore delle case farmaceutiche, i metodi utilizzati dai governi sono stati puramente ispirati dal principio della manu militari. Del resto, le decisioni non venivano dalla Scienza ma da centri di potere come la NATO, come confermano i verbali del CTS, il fantomatico comitato tecnico-scientifico,

Del resto, sempre in Olanda è stato confermato tutto: lo ha ammesso anche il ministro della Salute olandese, Fleur Agema, che ha confessato senza pudori che in quell’anno era sempre il Patto Atlantico a trasmettere le direttive. Per una vera e propria operazione militare.

Secondo lo psicoterapeuta Joseph Sansone e lo scienziato Mike Yeadon, i sieri sono stati sin dal principio delle vere e proprie armi biologiche, concepite per ridurre la popolazione. Secondo le analisi eseguite dal professor Pablo Campra e da altri ricercatori nel mondo, nei vaccini si trova costantemente la presenza del grafene, un derivato della grafite, assieme a dei complessi dispositivi elettronici: i cosiddetti nanobot.

Secondo l’esperto informatico Mik Andersen, che poggia i suoi postulati su diversi studi scientifici i nanobot permetterebbero perfino di controllare i comportamenti di quanti li ricevono, manipolando il suo sistema neurologico.

Processo a Bill Gates e Albert Bourla per i vaccini Covid

Il tribunale olandese ha spiccato un mandato di comparizione per Bill Gates e Albert Bourla per i loro rispettivi ruoli nella produzione e nella diffusione dei vaccini Covid. Il primo, come principale finanziatore dell’OMS attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation. Il secondo, come Ceo di Pfizer. Principale casa farmaceutica del caso.

I due per ora si sono rifiutati ma si spera che prima o poi possano pagare per il malfatto. E chissà che il martello del tribunale non batta colpi anche per Ursula von der Leyen, la quale pure ha avuto un ruolo nella diffusione dei vaccini nei paesi europei. Dovrebbero tremare anche personaggi come Conte, Draghi, Speranza e Figliuolo…

