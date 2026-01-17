Vaccini Covid, in Italia erano attesi circa 55 mila decessi: il report ufficiale

Riportiamo il Rapporto AIFA del 2021 relativo alle morti totali attese dopo le prime 2 somministrazioni del vaccino Covid-19.

La verità sui vaccini contro il Covid-19 sta venendo a galla. Per quanto, comunque, in modo molto lento e frammentato, dato che occorre fare i conti, inutile dirlo, con censure e soppressioni della verità.

Si pensi al Rapporto di sorveglianza n.5 del 27/5/2021 redatto da AIFA – Agenzia italiana del farmaco – il quale, alla pagina 25 e 26, parla dei morti “attesi” tra coloro i quali avrebbero ricevuto i vari vaccini Covid-19 messi in campo per contrastare la Pandemia.

Facendo una mera somma, si parla di ben 54.697 decessi! In pratica, hanno messo in circolazione un siero sconosciuto e immesso sul campo direttamente senza test. Il test è stato a livello mondiale.

Rapport AIFA sui decessi causati dal vaccino COVID-19

Il sito toba60 ha posto in luce la questione, con tanto di riepilogo per semplificare:

  • Per la Prima Dose si aspettavano 2.034 morti nella fascia 30-69 anni e 13.511 morti nella fascia 70+ solo nella Prima settimana;
  • Nella seconda settimana invece si aspettavano 4.069 morti nella fascia 30-69 anni e 27.022 morti nella fascia 70+;
  • Per la SECONDA DOSE invece si aspettavano 660 morti nella fascia 30-69 anni e 10.127 morti nella fascia 70+ solo nella Prima Settimana;
  • Nella seconda settimana si aspettavano invece 1.319 morti nella fascia 30-69 anni e 20.255 morti nella fascia 70+.

Per un totale di 54.697 decessi solo per le prime due dosi. Per fortuna, sembrano essere stati molti di meno. Sebbene poi ci sia un altro problema: i decessi a distanza di tempo, liquidati con un “non c’è correlazione“. Oppure quelli scatenati da effetti collaterali non associati al vaccino.

Ecco il link al Rapporto AIFA, basta scorrere fino alle pagine 25 e 26. Lo inseriamo anche di seguito.

Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_5Download

