Vacanze rilassanti: le 2 migliori località in Italia

Introduzione

Per poter svolgere delle vacanze che possano dirsi rilassanti, dobbiamo scegliere delle mete che consentano di espellere tutte le tossine accumulate nel nostro organismo complice lo stress. Ma che ci consentano anche di ritrovare maggiore pace mentale. Quindi, un binomio psico-fisico per ricaricarsi e poter affrontare le incombenze del quotidiano.

Come fare vacanze rilassanti

Una vacanza dunque per essere rigenerante deve prevedere lo svolgimento di attività molto rilassanti, come per esempio yoga, pilates, rilassamenti nelle acque termali e di una piscina, i classici massaggi con oli o fanghi. Ma anche fare delle passeggiate immersi nel silenzio, magari godendo di fitte vegetazioni verdi e suggestivi panorami. Camminare fa scaricare lo stress.

Di recente sta assumendo molta importanza anche l’alimentazione, con diete detox disintossicanti.

Un classico per le vacanze più rigeneranti possibili sono le terme ma anche gli agriturismi, proprio per la loro posizione avvolta nella natura.

Migliori località in Italia per vacanze rilassanti

Ecco quelle che per molti frequentatori di località rilassanti sono considerate il Top in Italia.

Rebeccu, Sardegna

Il Borgo Medievale di Rebeccu si trova in provincia di Sassari, nella splendida Sardegna.

Gli ospiti potranno svolgere un Percorso Intensivo EISH SHAOK di Guarigione: si tratta di un’esperienza straordinaria in luoghi di altissima energia. Non mancano poi corsi di meditazione e di yoga, nonché percorsi alimentari per purificarsi con il cibo.

Limone sul Garda, Lombardia

Limone sul Garda, comune in provincia di Brescia, è nota per la sua pista ciclabile, considerata la più bella d’Europa (ne abbiamo parlato qui). Ospita il Natural Medical Spa Centro Tao, il quale sfrutta le potenzialità terapeutiche della medicina naturale cinese, cercando comunque collegamenti con la cultura occidentale.

Il centro si basa sulla “Filosofia Taoista”, per potersi prendere cura di se stessi e della propria salute.

Qui invece abbiamo parlato delle tre migliori terme in Italia.