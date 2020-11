USA, altro che più grande democrazia del Mondo: come funziona sistema elettorale americano

Come funziona il sistema elettorale americano? Gli americani sono chiamati al voto, per decidere quale sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti.

Una scelta che in realtà interessa tutto il Mondo, dato che si tratta della più grande potenza economica, insidiata però da qualche tempo dalla Cina nel suo primato.

Le scelte americane influenzano non poco il resto del Mondo, soprattutto in tema di politica estera. E noi italiani ne sappiamo qualcosa.

Se è vero che gli Usa vengono indicati come la più grande democrazia del Mondo, in realtà siamo di fronte ad un sistema elettorale farraginoso e ricco di lacune ed insidie.

Vediamo di seguito come funziona il sistema elettorale americano.

Chi può votare nel sistema elettorale americano

I più credono che il presidente degli Stati Uniti venga eletto direttamente dagli elettori americani. Errore! Gli elettori scelgono, stato per stato, i 538 “Grandi elettori” che andranno a comporre lo “United States electoral college” che successivamente nominerà formalmente il nuovo presidente. In teoria (ed è avvenuto in passato, ma in casi non determinanti) un “grande elettore” potrebbe anche passare dal campo democratico a quello repubblicano e viceversa.

Chi sono gli elettori? Quasi tutti pensano che, così come avviene in Europa, siano elettori tutti i cittadini americani maggiorenni. Falso! Negli Usa si può esercitare il diritto di voto solo se ci si è preventivamente registrati. E nella maggioranza degli Stati è necessario dichiarare la propria affiliazione partitica. In pratica bisogna registrarsi o come democratici, o come repubblicani, o come indipendenti. Alla faccia della segretezza del voto!

Le norme sulle registrazioni cambiano da Stato a Stato. In alcuni stati occorre registrarsi con largo anticipo, in altri meno. In ogni caso le registrazioni vengono vagliate da apposite commissioni, che cancellano le persone con precedenti penali, quelle interdette dai pubblici uffici o comunque ritenute non idonee ad esercitare il diritto di voto.

A volte le decisioni di queste commissioni possono alla fine risultare decisive. Ben noto è il caso della Florida nelle elezioni presidenziali del 2000. Quell’anno la commissione preposta cancellò ben 57.000 registrati, in grande maggioranza neri ed ispanici. Bush vinse in Florida (dopo ripetuti riconteggi) con 538 voti di scarto su Al Gore, ed i delegati della Florida furono decisivi per eleggere il presidente.

Chi viene escluso dal sistema elettorale americano

E’ nota la bassissima percentuale della partecipazione al voto negli Stati Uniti. Che le politiche governative siano condivise oppure no, gli americani sembrano accomunati però da una certezza: l’impossibilità di cambiarle in maniera apprezzabile con il voto.

Per alcuni sarà condivisione, per altri rassegnazione, ma la natura oligarchica della “Grande Democrazia Americana” appare ben compresa. C’è, però, un altro dato degno di nota. Secondo lo United States Census Bureau, nel 2004, anno in cui si ebbe complessivamente una partecipazione record del 59,6%, votarono in realtà il 67% dei bianchi non ispanici, il 60% dei neri, il 47% degli ispanici ed il 44% degli asiatici.

Insomma, ci sarà anche la famosa capacità di integrazione degli Usa, ma al momento del voto proprio non sembrerebbe….