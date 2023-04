Uomini e donne: ecco tutti i tronisti e corteggiatori morti

Uomini e donne è un seguitissimo programma condotto e curato, come noto, da Maria De Filippi, andato in onda per la prima volta nel 1996. E che viaggia spedito verso le 5 mila puntate.

Come da titolo, in Uomini e donne entrambi i generi, di qualsiasi età, si alternano tra tronisti e corteggiatori, alla ricerca dell’anima gemella. Il programma viene animato dagli opinionisti Tina Cipollari (a sua volta ex tronista), soprattutto per la sua “faida” con Gemma Galgani e l’ex ballerino Gianni Sperti. Il quale invece spesso ha dei battibecchi con il napoletano Armando Incarnato.

In questi anni però, sono tanti i personaggi passati a “miglior vita“. Ecco di seguito un triste lungo elenco.

Tutti i tronisti e corteggiatori di Uomini e donne morti

A stilare l’elenco è il sito Grantennistoscana. Ad onor del vero, alcune morti sono legate all’età avanzata dei protagonisti, giacché, come noto, Uomini e donne prevede anche una vivace sezione Over. Introdotta da diversi anni anche per rinnovare il programma che rischiava così di risultare ripetitivo e noioso.

Si parte dalla mitica Rosetta, diventata opinionista del programma dopo una celebre partecipazione a C’è Posta per Te. Rosetta è scomparsa alla veneranda età di 93 anni a causa di problemi di salute. Rosetta fu una dei primi partecipanti del Trono Over, proprio come Giuseppe Grieco, scomparso a 90 anni.

Mario Carducci, invece, è morto a causa di un infarto all’età di 80 anni, mentre la vispa Renata Di Ancona è deceduta a 91 anni. Restando tra i più anziani, si ricorderà anche Maria S., probabilmente deceduta per un aneurisma cerebrale.

Purtroppo però le morti non hanno riguardato solo gli anziani. Si pensi al 31enne Antonello Zara, che ha perso la vita in un tragico incidente d’auto. Stessa sorte per un altro trentenne: il 39enne Riccardo Ravalli, coinvolto in un sinistro mortale.

Fabio Donato Saccu invece, è scomparso a causa di un tumore a soli 46 anni, mentre il tronista Manuel Valicella, com’è noto, si è tolto la vita a 35 anni.

Infine, tra i morti che non erano tronisti o corteggiatori si ricorderà Paola D’Andrea, componente del pubblico parlante recentemente deceduta a causa di un tumore.

