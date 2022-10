Quante volte ci siamo sentiti dire: “fatti vedere da uno bravo!” Ora come sfottò, ora come imprecazione dopo un litigio, ora come consiglio serio se ci sono disagi gravi da risolvere. Unobravo è però anche un servizio che offre consulenze di psicologia online per aiutare le persone a ritrovare gli stimoli giusti per affrontare la vita.

Unobravo è una piattaforma che raccoglie le prestazioni di oltre 2mila psicologi, mettendo insieme innovazione tecnologica da un lato e la necessità di ottenere un aiuto professionale in questi tempi grami in cui viviamo dall’altro.

Nei quali è sempre più facile sentirsi il pavimento franare sotto ai piedi per la costante perdita delle certezze che avevamo un tempo, sia nella sfera pubblica che privata.

Di seguito cerchiamo di conoscere meglio questo servizio di psicologia online. Quindi, cos’è Unobravo, come funziona Unobravo, se conviene utilizzare Unobravo, i prezzi di Unobravo, ecc.

Unobravo cos’è

Unobravo è un servizio di psicologia online che già conta sui servigi di oltre 2000 professionisti, costantemente monitorati al fine di offrire un costante servizio di qualità.

Gli psicologi Unobravo sono selezionati in base a parametri come competenza, alla empatia, accoglienza e affidabilità. Di fatti, la severa selezione a monte fa sì che meno di un candidato su 5 diventi alla fine uno psicologo o psicoterapeuta su Unobravo.

Inoltre, i professionisti selezionati seguono anche un percorso di formazione continua, oltre, come detto, ad essere supervisionati a cadenza ciclica. Al fine di assicurarsi che facciano bene il proprio lavoro sempre e non solo inizialmente.

Unobravo si basa sull’assunto che la psicoterapia online sia diventato un metodo sempre più proposto, dall’alto dell’efficacia certificata da numerose ricerche scientifiche. Sia italiane che internazionali.

I servizi di Unobravo si basano su 4 colonne portanti:

Eccellenza Empatia Accoglienza Affidabilità

Sul sito c’è anche un interessante Blog dove si parla di psicologia, con news e approfondimenti.

Unobravo come funziona

La persona interessata alle consulenze della piattaforma, deve prima compilare un questionario online. Raggiungibile tramite un evidente bottone arancione sia in alto a destra che in evidenza al centro della Home page.

Il questionario è molto semplice e parte dalle domande basilari (nome, età, ecc.) per poi passare a domande specifiche sul proprio disagio personale per il quale si richiede assistenza.

Unobravo può essere utilizzato sia su tablet che su smartphone, oltre che sul Pc. Il tutto con comode videochiamate, che mettono a proprio agio proprio perché l’ambiente nelle quali avvengono le consulenze sono familiari e non bisogna recarsi in uno studio professionale.

Come usare Unobravo all’estero

Il servizio può essere fruito anche se ci si trova all’estero. Infatti, l’utente potrà scegliere l’orario e il giorno in base al proprio fuso orario. Inoltre, i colloqui possono essere svolti nella propria lingua madre, senza la necessità di dover passare per una traduzione simultanea.

Come si sceglie lo psicologo su Unobravo

La scelta viene fatta da un sofisticato sistema di matching automatico, basato su sofisticati algoritmi che selezionano lo psicologo più adatto in base alle risposte date alle domande del questionario.

Unobravo Gift card

E’ anche possibile regalare i servizi di Unobravo tramite una Gift card dal valore nominale di 45 euro. Attivabile in fondo alla Home page alla voce “Regala Unobravo“. La Gift card ha comunque una scadenza.

Unobravo Login

Per fare Unobravo Login, basta pigiare sulla voce Accedi posta in alto a destra della Home page e inserire le proprie credenziali: email e password.

Dopodiché occorre pigiare sul bottone di colore arancione Accedi al tuo account.

Unobravo prezzi

Quanto costa Unobravo? Al momento della scrittura, i prezzi dello psicologo online in Unobravo si dividono in 2 categorie:

45€ per una seduta individuale 55€ per la psicoterapia online di coppia

Il primo consulto conoscitivo è invece gratuito. Si pagherà solo se si deciderà di continuare con il servizio.

Unobravo: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Unobravo? Su Trustpilot le recensioni sono ottimi: voto 4,8 su quasi 1200 recensioni. Quasi il 90% sono di 5 stelle, nessuna da 1 o 2 stelle.

Stessa media su Google Playstore di Android, sebbene su sole 69 recensioni.

Unobravo conviene?

Conviene utilizzare Unobravo? Il servizio si presenta molto interessante, nell’idea di partenza e sulle basi tecnologiche su cui si basa.

Spesso ci si rifiuta di farsi dare un aiuto da un professionista anche perché si è restii nel recarsi in uno studio medico. Il fatto che sia uno psicologo o uno psicoterapeuta a raggiungerci potrebbe essere un passo fondamentale e superare la prima barriera forse più difficile da valicare: quella fisica.

Trovandosi come detto in un ambiente familiare come la propria abitazione, la propria auto o anche, perché no, uno spazio all’aperto magari immerso nella natura, potrebbe anche spingere ad aprirsi di più rispetto al classico “lettino” di uno studio.

Ovviamente, ciascuno ha proprie esigenze personali e non è detto che un servizio vada bene per tutti. Tuttavia, se i propri disturbi psichici stanno rendendo la vita un inferno ed insostenibile, provare questo servizio potrebbe risultare utile. Fermo restando che, in caso di mancati risultati, ci si può sempre fermare.

Occorre naturalmente fare anche i conti con le proprie tasche, tenendo conto dei costi del servizio che come detto non è gratuito.

Parliamo pur sempre di un servizio privato, svolto comodamente da casa e in base alle proprie preferenze. Purtroppo sappiamo bene quanto l’assistenza pubblica gratuita, per quanto valida, abbia però purtroppo molte carenze.

Come diventare psicologo su Unobravo?

Come lavorare per Unobravo? Cliccando sulla voce Lavora con noi posta in alto sulla Home page, è possibile inoltrare la propria candidatura come psicologo o psicoterapeuta compilando un Form. Sarà possibile lavorare da remoto, ovunque ci si trovi.

I requisiti principali sono:

aver completato tutto il percorso di studi necessario essere iscritto all’albo degli psicologi trovarsi ad almeno il terzo anno della scuola di specializzazione o scuola completata avere almeno 3 anni di esperienza comprovata in psicologia clinica con adulti incarnare i valori succitati della piattaforma: affidabilità, empatia e accoglienza credere nel lavoro di squadra

Come lavorare per Unobravo?

In realtà, la voce Lavora con noi apre un Menu a tendina dove è possibile scegliere anche la voce alternativa Posizioni aperte. Qui sarà possibile candidarsi per altri ruoli. Per esempio:

PR Manager

Country Launcher – Head of Buencoco

Backend Developer

Junior Software Engineer

Senior Software Engineer

ecc.

Sarà possibile collaborare sempre da remoto.

Come utilizzare Bonus psicologo su Unobravo

Su Unobravo è possibile sfruttare il Bonus Psicologo 2022, un contributo economico per sostenere le spese di sedute di psicoterapia presso specialisti privati, regolarmente iscritti negli appositi albi. I quali devono però anche aver comunicato la propria adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.

Come funziona? Il bonus psicologo è erogato una sola volta e può essere usato come voucher per scontare fino a un massimo di 50 euro per seduta.

Per quanto concerne l’entita del bonus e i requisiti da possedere, essi sono:

600 euro per le persone con ISEE fino ai 15 mila euro

400 euro per le persone con ISEE tra i 15mila e i 30mila euro

200 euro per le persone con ISEE tra i 30mila e i 50mila euro

Una volta presentata la domanda sul sito dell’INPS e ottenuto il bonus, occorrerà comunicare il codice univoco allo psicologo o psicoterapeuta. Riguardo Unobravo, occorrerà valutare se il professionista in questione ha aderito o meno all’iniziativa.

